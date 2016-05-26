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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9454945594569457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:31

  ol_zy написав:
  cohan написав:
  ГеннадийUA написав:Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.


в старом пуш уберется

в новом - войти, пуш не ставить,
найти как заплатить, заплатить,
снести новое, в старом проверить / вернуть пуш

Если в новом не включать пуши, то они в старом остануться - не должны убраться.


останется, но промахнуться мимо кнопки включения в Sense c первого раза сложно, и потом все равно ведь старое на включенность пушей проверять )
cohan
 
Повідомлень: 1527
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  #<1 ... 9454945594569457
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