ol_zy написав:cohan написав:ГеннадийUA написав:Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
в старом пуш уберется
в новом - войти, пуш не ставить,
найти как заплатить, заплатить,
снести новое, в старом проверить / вернуть пуш
Если в новом не включать пуши, то они в старом остануться - не должны убраться.
останется, но промахнуться мимо кнопки включения в Sense c первого раза сложно, и потом все равно ведь старое на включенность пушей проверять )