ГеннадийUA написав:Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня. 1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить? 2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1? Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
в старом пуш уберется
в новом - войти, пуш не ставить, найти как заплатить, заплатить, снести новое, в старом проверить / вернуть пуш
Если в новом не включать пуши, то они в старом остануться - не должны убраться.
останется, но промахнуться мимо кнопки включения в Sense c первого раза сложно, и потом все равно ведь старое на включенность пушей проверять )
Підкажіть, будь ласка, як відбувається погашення розстрочки? Потрібно самому 'вручну' щомісяця погашати (через Мої Розсрочки -> Дострокове погашення) чи Альфа автоматом розрахує платіж та напише заборгованість у Розрахунковому періоді?
Оплатив кредиткою товар, прийшла смс, перевів у розстрочку на 3 міс.
РД 21 числа. Оплата була 19 березня, але жодних 'заборгованостей' немає. А розмір доступних кредитних коштів просто зменшений на розмір покупки.
У Моїх рострочках написано - 'Наступна дата списання щомісячного платежу по розстрочці 21.05.2021' Коли мені потрібно поповнити кредитку на розмір щомісячного платежу - до 21.05 чи вже після?