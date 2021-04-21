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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9454945594569457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:31

  ol_zy написав:
  cohan написав:
  ГеннадийUA написав:Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня.
1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить?
2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1?
Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.


в старом пуш уберется

в новом - войти, пуш не ставить,
найти как заплатить, заплатить,
снести новое, в старом проверить / вернуть пуш

Если в новом не включать пуши, то они в старом остануться - не должны убраться.


останется, но промахнуться мимо кнопки включения в Sense c первого раза сложно, и потом все равно ведь старое на включенность пушей проверять )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:41

Моментальна розстрочка

Підкажіть, будь ласка, як відбувається погашення розстрочки?
Потрібно самому 'вручну' щомісяця погашати (через Мої Розсрочки -> Дострокове погашення) чи Альфа автоматом розрахує платіж та напише заборгованість у Розрахунковому періоді?

Оплатив кредиткою товар, прийшла смс, перевів у розстрочку на 3 міс.

РД 21 числа. Оплата була 19 березня, але жодних 'заборгованостей' немає.
А розмір доступних кредитних коштів просто зменшений на розмір покупки.

У Моїх рострочках написано - 'Наступна дата списання щомісячного платежу по розстрочці 21.05.2021'
Коли мені потрібно поповнити кредитку на розмір щомісячного платежу - до 21.05 чи вже після?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:09

  undeadserf написав:Підкажіть, будь ласка, як відбувається погашення розстрочки?
Потрібно самому 'вручну' щомісяця погашати (через Мої Розсрочки -> Дострокове погашення) чи Альфа автоматом розрахує платіж та напише заборгованість у Розрахунковому періоді?

Оплатив кредиткою товар, прийшла смс, перевів у розстрочку на 3 міс.

РД 21 числа. Оплата була 19 березня, але жодних 'заборгованостей' немає.
А розмір доступних кредитних коштів просто зменшений на розмір покупки.

У Моїх рострочках написано - 'Наступна дата списання щомісячного платежу по розстрочці 21.05.2021'
Коли мені потрібно поповнити кредитку на розмір щомісячного платежу - до 21.05 чи вже після?

Доброго дня. Перший мінімальний платіж по розстрочці формуєть через 1 РД. Платіж переходить в звичайну заборгованість по картці, котру потім погашаєте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:40

  newbie написав:
  mephala написав:
  Kalgan написав:как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...


подтверждаю на 100%
у меня так на карте осталась мелочь

А я не подтверждаю. Ни в Ощаде ни в Привате с меня никогда не брали за неактивность карточного счета, т.к. я постоянно держу в них депозиты. И не надо путать грешное с праведным. Если у Вас закончился депо и тем более, если после него на счете осталась какая-то мелочь, то да, некоторые банки подметают ее, чтобы обнулить счет и закрыть его. Тут нет противоречия. Но если там сумма большая, то ее обычно не трогают. Кроме того, обычно не трогают проценты по депозиту (во время его действия).
И чего вообше на меня напали? Я не говорил, что Альфа с депозитчиков списывает за неактивность. Только предполагал, что она на такое способна. Судя по ее нездоровой активности.
Если Вам нравится, чтобы с Вашего счета, привязанного к депо, списывали за его неактивность, загоняя остаток на нем в глубокий минус, то флаг Вам в руки. На 5-ти летнем депо так, глядишь, к его окончанию получите обратно половину того, что вносили. Но такого я еще нигде не видел и буду против этого. А у Вас выходит, что уже чуть ли не во всей БСУ так. Но имхо это не так. С депозитных денег (во время действия депо) такая комиссия не берется (т.к. это нонсенс). Во всяком случае я такого не видел.


какое закрытие счета и какое подметание???
у меня было два депо с интервалом 11 месяцев. привязаны к одной карте.
закончилось одно депо - я забрал ровную сумму оставив мелочь думая что вторым подровняю и заберу полностью.
но когда пришел срок второго депо - мою мелочь уже ощад под ноль слизал за неактивность.
как можно было прочитать по другому мной написанное?
и то что у вас таська и ощад ничего не слизывали - и что?
а у меня алка ничего не слизывала и что дальше?
я не напал на вас а указываю что вы свой опыт эктраполируете на всех клиентов.
типа если у вас слизали - то у всех значит. а если у вас не слизывали - то значит и у других тоже все ок. в этом и заключается ваша предвзятость.
mephala
 
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