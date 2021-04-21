ГеннадийUA написав:Появилось и у меня "50 за коммуналку", но в Сенсе не регился, вот теперь и думаю, какие надо произвести действия, что бы с вхождением в еще одну приложуху Альфа не обула меня. 1. После регистрации сразу переключиться на пуш-сообщения, Альфа-чек при этом надо отключить? 2. В старом мобайле при этом что произойдет? При следующем вхождении в мобайл надо будет произвести все аналогично п.1? Сенс пока что в планах использовать только один раз для получения 50 орехов.
в старом пуш уберется
в новом - войти, пуш не ставить, найти как заплатить, заплатить, снести новое, в старом проверить / вернуть пуш
Если в новом не включать пуши, то они в старом остануться - не должны убраться.
останется, но промахнуться мимо кнопки включения в Sense c первого раза сложно, и потом все равно ведь старое на включенность пушей проверять )
Підкажіть, будь ласка, як відбувається погашення розстрочки? Потрібно самому 'вручну' щомісяця погашати (через Мої Розсрочки -> Дострокове погашення) чи Альфа автоматом розрахує платіж та напише заборгованість у Розрахунковому періоді?
Оплатив кредиткою товар, прийшла смс, перевів у розстрочку на 3 міс.
РД 21 числа. Оплата була 19 березня, але жодних 'заборгованостей' немає. А розмір доступних кредитних коштів просто зменшений на розмір покупки.
У Моїх рострочках написано - 'Наступна дата списання щомісячного платежу по розстрочці 21.05.2021' Коли мені потрібно поповнити кредитку на розмір щомісячного платежу - до 21.05 чи вже після?
undeadserf написав:Підкажіть, будь ласка, як відбувається погашення розстрочки? Потрібно самому 'вручну' щомісяця погашати (через Мої Розсрочки -> Дострокове погашення) чи Альфа автоматом розрахує платіж та напише заборгованість у Розрахунковому періоді?
Оплатив кредиткою товар, прийшла смс, перевів у розстрочку на 3 міс.
РД 21 числа. Оплата була 19 березня, але жодних 'заборгованостей' немає. А розмір доступних кредитних коштів просто зменшений на розмір покупки.
У Моїх рострочках написано - 'Наступна дата списання щомісячного платежу по розстрочці 21.05.2021' Коли мені потрібно поповнити кредитку на розмір щомісячного платежу - до 21.05 чи вже після?
Доброго дня. Перший мінімальний платіж по розстрочці формуєть через 1 РД. Платіж переходить в звичайну заборгованість по картці, котру потім погашаєте.
Kalgan написав:как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
подтверждаю на 100% у меня так на карте осталась мелочь
А я не подтверждаю. Ни в Ощаде ни в Привате с меня никогда не брали за неактивность карточного счета, т.к. я постоянно держу в них депозиты. И не надо путать грешное с праведным. Если у Вас закончился депо и тем более, если после него на счете осталась какая-то мелочь, то да, некоторые банки подметают ее, чтобы обнулить счет и закрыть его. Тут нет противоречия. Но если там сумма большая, то ее обычно не трогают. Кроме того, обычно не трогают проценты по депозиту (во время его действия). И чего вообше на меня напали? Я не говорил, что Альфа с депозитчиков списывает за неактивность. Только предполагал, что она на такое способна. Судя по ее нездоровой активности. Если Вам нравится, чтобы с Вашего счета, привязанного к депо, списывали за его неактивность, загоняя остаток на нем в глубокий минус, то флаг Вам в руки. На 5-ти летнем депо так, глядишь, к его окончанию получите обратно половину того, что вносили. Но такого я еще нигде не видел и буду против этого. А у Вас выходит, что уже чуть ли не во всей БСУ так. Но имхо это не так. С депозитных денег (во время действия депо) такая комиссия не берется (т.к. это нонсенс). Во всяком случае я такого не видел.
какое закрытие счета и какое подметание??? у меня было два депо с интервалом 11 месяцев. привязаны к одной карте. закончилось одно депо - я забрал ровную сумму оставив мелочь думая что вторым подровняю и заберу полностью. но когда пришел срок второго депо - мою мелочь уже ощад под ноль слизал за неактивность. как можно было прочитать по другому мной написанное? и то что у вас таська и ощад ничего не слизывали - и что? а у меня алка ничего не слизывала и что дальше? я не напал на вас а указываю что вы свой опыт эктраполируете на всех клиентов. типа если у вас слизали - то у всех значит. а если у вас не слизывали - то значит и у других тоже все ок. в этом и заключается ваша предвзятость.