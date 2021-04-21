Додано: Чет 22 кві, 2021 19:10

Oberon написав: Как давненько объясняли мне люди, работавшие в банках, иногда общий принцип такой- введем/спишем-ка мы комиссию за неактивность (или ещё какую) по каким-то древним или не очень счетам с остатками, заработаем на бутерброды. Кто будет сильно возбухать- можно и вернуть, кто забыл/забил и тд., по тем мы итого в плюсах и баланс почистили. Это не к Альфе по данной ситуации, но в БСУ бывает и такое. Как давненько объясняли мне люди, работавшие в банках, иногда общий принцип такой- введем/спишем-ка мы комиссию за неактивность (или ещё какую) по каким-то древним или не очень счетам с остатками, заработаем на бутерброды. Кто будет сильно возбухать- можно и вернуть, кто забыл/забил и тд., по тем мы итого в плюсах и баланс почистили. Это не к Альфе по данной ситуации, но в БСУ бывает и такое.

Да, это не относится к комиссии за смс-информирование, которую Альфа берет, даже не осуществляя это информирование.А касательно неактивности раньше, когда ее еще не придумали, было еще прикольней. Тогда счета, на которых очень долго (например, 3 года) не было движения, закрывали даже с остатками, если они были небольшими (например, до 50 грн). При этом деньги с этих счетов списывались в доход банка. А если обьявлялся клиент и требовал их вернуть, то ему их возвращали. Потом придумали комиссию за неактивность и стали потихоньку списывать со счетов, на которых было немного денег, чтобы довести остаток на них до 0 и затем, например, через год, их закрыть. При этом уже никому ничего не возвращали, но клиенты могли это остановить, например, сделав движ на 1 копейку. Целью банков при этом было не заработать денег, а уменьшить количество неактивных счетов, т.к. системам якобы было тяжело обрабатывать очень большое количество счетов. Потому НБУ и закрывал на это глаза (типа как на производственную необходимость). Затем, естественно, нашлись умники, которые стали уменьшать время неактивности, например, до полугода, увеличивать размер комиссии за нее (темпы списаний) и списывать уже не только с маленьких, а с любых сумм. Но это уже в зависимости от банка и его репутации, т.к. на самом деле это не комиссия, поскольку нет услуги, за которую она списывается. Так можно и за воздух брать и за то, что солнце на небе. Гораздо проще и законней брать за обслуживание счета, т.к. там придраться не к чему. Но кому-то нравится мелочь по карманам тырить или подметать остатки (обьедки или крошки со стола). Это уже кто на что учился