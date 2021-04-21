undeadserf написав:Підкажіть, будь ласка, як відбувається погашення розстрочки? Потрібно самому 'вручну' щомісяця погашати (через Мої Розсрочки -> Дострокове погашення) чи Альфа автоматом розрахує платіж та напише заборгованість у Розрахунковому періоді?
Оплатив кредиткою товар, прийшла смс, перевів у розстрочку на 3 міс.
РД 21 числа. Оплата була 19 березня, але жодних 'заборгованостей' немає. А розмір доступних кредитних коштів просто зменшений на розмір покупки.
У Моїх рострочках написано - 'Наступна дата списання щомісячного платежу по розстрочці 21.05.2021' Коли мені потрібно поповнити кредитку на розмір щомісячного платежу - до 21.05 чи вже після?
Доброго дня. Перший мінімальний платіж по розстрочці формуєть через 1 РД. Платіж переходить в звичайну заборгованість по картці, котру потім погашаєте.
Kalgan написав:как минимум приват и ощАд берет. правда там срок не активности вроде 1 год а не 6 месяцев...
подтверждаю на 100% у меня так на карте осталась мелочь
А я не подтверждаю. Ни в Ощаде ни в Привате с меня никогда не брали за неактивность карточного счета, т.к. я постоянно держу в них депозиты. И не надо путать грешное с праведным. Если у Вас закончился депо и тем более, если после него на счете осталась какая-то мелочь, то да, некоторые банки подметают ее, чтобы обнулить счет и закрыть его. Тут нет противоречия. Но если там сумма большая, то ее обычно не трогают. Кроме того, обычно не трогают проценты по депозиту (во время его действия). И чего вообше на меня напали? Я не говорил, что Альфа с депозитчиков списывает за неактивность. Только предполагал, что она на такое способна. Судя по ее нездоровой активности. Если Вам нравится, чтобы с Вашего счета, привязанного к депо, списывали за его неактивность, загоняя остаток на нем в глубокий минус, то флаг Вам в руки. На 5-ти летнем депо так, глядишь, к его окончанию получите обратно половину того, что вносили. Но такого я еще нигде не видел и буду против этого. А у Вас выходит, что уже чуть ли не во всей БСУ так. Но имхо это не так. С депозитных денег (во время действия депо) такая комиссия не берется (т.к. это нонсенс). Во всяком случае я такого не видел.
какое закрытие счета и какое подметание??? у меня было два депо с интервалом 11 месяцев. привязаны к одной карте. закончилось одно депо - я забрал ровную сумму оставив мелочь думая что вторым подровняю и заберу полностью. но когда пришел срок второго депо - мою мелочь уже ощад под ноль слизал за неактивность. как можно было прочитать по другому мной написанное? и то что у вас таська и ощад ничего не слизывали - и что? а у меня алка ничего не слизывала и что дальше? я не напал на вас а указываю что вы свой опыт эктраполируете на всех клиентов. типа если у вас слизали - то у всех значит. а если у вас не слизывали - то значит и у других тоже все ок. в этом и заключается ваша предвзятость.
adamsmittttt написав:А что за кипиш про некое "подворовывание с карт депозитчиков"?
Списывание за альфа-чек с карт на которых 0 и никогда не было никаких расходных операций (т.е. не за что списывать)....
Как давненько объясняли мне люди, работавшие в банках, иногда общий принцип такой- введем/спишем-ка мы комиссию за неактивность (или ещё какую) по каким-то древним или не очень счетам с остатками, заработаем на бутерброды. Кто будет сильно возбухать- можно и вернуть, кто забыл/забил и тд., по тем мы итого в плюсах и баланс почистили. Это не к Альфе по данной ситуации, но в БСУ бывает и такое.
mephala написав:типа если у вас слизали - то у всех значит
Прошу прошения, что остальное поскипал (невозможно ж такие простыни читать). Не влом было столько писать? У меня не списывали за неактивность. И это не моя тема, т.к. я писал в основном о альфа-чеке, который со всех списывают (кроме официально отказавшихся). Комиссия за неактивность - позорное явление, и если и был 1 раз, когда с меня ее кто-то списал, то там я принял меры, чтоб такого не было. И да, ТАС та еще штучка, похож на Альфу, у меня даже такое впечатление, что в Альфу перешли его работники. И в результате Альфа по части глупостей даже превзошла ТАС. Может и не так, но это мое личное мнение. Никому не запрещается высказывать противоположное. Удивляет только, чего это Вы стали топить за Альфу. Что в ней такого замечательного? Поделитесь, может и я изменю свое мнение В этом и ценность этого форума, что на нем можно услышать разные точки зрения.
Oberon написав:Как давненько объясняли мне люди, работавшие в банках, иногда общий принцип такой- введем/спишем-ка мы комиссию за неактивность (или ещё какую) по каким-то древним или не очень счетам с остатками, заработаем на бутерброды. Кто будет сильно возбухать- можно и вернуть, кто забыл/забил и тд., по тем мы итого в плюсах и баланс почистили. Это не к Альфе по данной ситуации, но в БСУ бывает и такое.
Да, это не относится к комиссии за смс-информирование, которую Альфа берет, даже не осуществляя это информирование. А касательно неактивности раньше, когда ее еще не придумали, было еще прикольней. Тогда счета, на которых очень долго (например, 3 года) не было движения, закрывали даже с остатками, если они были небольшими (например, до 50 грн). При этом деньги с этих счетов списывались в доход банка. А если обьявлялся клиент и требовал их вернуть, то ему их возвращали. Потом придумали комиссию за неактивность и стали потихоньку списывать со счетов, на которых было немного денег, чтобы довести остаток на них до 0 и затем, например, через год, их закрыть. При этом уже никому ничего не возвращали, но клиенты могли это остановить, например, сделав движ на 1 копейку. Целью банков при этом было не заработать денег, а уменьшить количество неактивных счетов, т.к. системам якобы было тяжело обрабатывать очень большое количество счетов. Потому НБУ и закрывал на это глаза (типа как на производственную необходимость). Затем, естественно, нашлись умники, которые стали уменьшать время неактивности, например, до полугода, увеличивать размер комиссии за нее (темпы списаний) и списывать уже не только с маленьких, а с любых сумм. Но это уже в зависимости от банка и его репутации, т.к. на самом деле это не комиссия, поскольку нет услуги, за которую она списывается. Так можно и за воздух брать и за то, что солнце на небе. Гораздо проще и законней брать за обслуживание счета, т.к. там придраться не к чему. Но кому-то нравится мелочь по карманам тырить или подметать остатки (обьедки или крошки со стола). Это уже кто на что учился