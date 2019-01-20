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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:10
2XL написав:
Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?
Доброго дня. Так (один раз).
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:14
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?
Доброго дня. Так (один раз).
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:17
Aps написав:
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
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Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10277
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
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1
1
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:17
Alfa_Bank написав: Aps написав:
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?
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