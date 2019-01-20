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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9455945694579458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:10

  2XL написав:Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?

Доброго дня. Так (один раз).
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10277
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:14

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?

Доброго дня. Так (один раз).
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
Aps
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Повідомлень: 3493
З нами з: 24.06.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 385 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:17

  Aps написав:А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?

Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10277
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 957 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:17

  Alfa_Bank написав:
  Aps написав:А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?

Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.


Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?
Aps
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Повідомлень: 3493
З нами з: 24.06.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 385 раз.
 
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  #<1 ... 9455945694579458
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