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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:10
2XL написав:
Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?
Доброго дня. Так (один раз).
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:14
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?
Доброго дня. Так (один раз).
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:17
Aps написав:
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:17
Alfa_Bank написав: Aps написав:
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:19
Aps написав:
Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?
Тариф без перевипуску не зміниться.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 23 кві, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:50
Alfa_Bank написав: Aps написав:
Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?
Рахунок без перевипуску не зміниться.
Правильно понимаю что если мне этот вайт не нужен от слова совсем есть возможность не получать новую карту и обслуживание данного счета будет оставаться бесплатным?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:53
Aps написав: Alfa_Bank написав: Aps написав:
Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?
Рахунок без перевипуску не зміниться.
Правильно понимаю что если мне этот вайт не нужен от слова совсем есть возможность не получать новую карту и обслуживание данного счета будет оставаться бесплатным?
Так, все вірно. Якщо перевипуск буде не автоматичний, просто не замовляєте нову картку. Якщо автоматичний і прийде смс про перевипуск, зверніться в КЦ та вкажіть, що відмовляєтесь від перевипуску.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:53
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?
Доброго дня. Так (один раз).
Или 2, как у меня
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:04
Aps написав:
Правильно понимаю что если мне этот вайт не нужен от слова совсем есть возможность не получать новую карту и обслуживание данного счета будет оставаться бесплатным?
Ну Вы уже совсем Альфу хотите разорить
Тарифные пакеты они меняют, не спрашивая клиентов. И Вы же видите, что фактически Вы спрашиваете какой у Вас будет пакет, а Вам отвечают о чем угодно (о счете, карте), но только не об этом. Обычно плата берется за пакет услуг, а не за счет и не за карту. Но в Альфе, похоже, берут сами не знают за что.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:08
Alfa_Bank написав:
ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?
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