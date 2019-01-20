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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9456945794589459>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:10

  2XL написав:Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?

Доброго дня. Так (один раз).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:14

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?

Доброго дня. Так (один раз).
А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:17

  Aps написав:А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?

Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:17

  Alfa_Bank написав:
  Aps написав:А если карту в новом пакете не получать? Что будет происходить?

Доброго дня. Залишиться рахунок. Проте, без картки, ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.


Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:19

  Aps написав: Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?

Тариф без перевипуску не зміниться.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 23 кві, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:50

  Alfa_Bank написав:
  Aps написав: Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?

Рахунок без перевипуску не зміниться.


Правильно понимаю что если мне этот вайт не нужен от слова совсем есть возможность не получать новую карту и обслуживание данного счета будет оставаться бесплатным?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:53

  Aps написав:
  Alfa_Bank написав:
  Aps написав: Останется старый в тарифе Комфорт ФГВФО? Или будет новый вайт с абонплатой, а старый комфорт сам закроется?

Рахунок без перевипуску не зміниться.


Правильно понимаю что если мне этот вайт не нужен от слова совсем есть возможность не получать новую карту и обслуживание данного счета будет оставаться бесплатным?

Так, все вірно. Якщо перевипуск буде не автоматичний, просто не замовляєте нову картку. Якщо автоматичний і прийде смс про перевипуск, зверніться в КЦ та вкажіть, що відмовляєтесь від перевипуску.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:53

  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?

Доброго дня. Так (один раз).

Или 2, как у меня :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:04

  Aps написав: Правильно понимаю что если мне этот вайт не нужен от слова совсем есть возможность не получать новую карту и обслуживание данного счета будет оставаться бесплатным?

Ну Вы уже совсем Альфу хотите разорить :)
Тарифные пакеты они меняют, не спрашивая клиентов. И Вы же видите, что фактически Вы спрашиваете какой у Вас будет пакет, а Вам отвечают о чем угодно (о счете, карте), но только не об этом. Обычно плата берется за пакет услуг, а не за счет и не за карту. Но в Альфе, похоже, берут сами не знают за что.
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  Alfa_Bank написав:ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.

Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?
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