тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:11
Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:12
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:13
Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет? Т.е. это как в Форварде 10-летней давности? И это не нарушение требований НБУ?
Зачем нужна карта для работы с СЭП НБУ? Он же с картами не работает, а только со счетами. Имхо, навязывание услуг (карт). И именно то, на недопустимость чего обращал внимание НБУ.
ЗЫ. Интернет-банкинг - это не сенс (не мобильная аппликуха), а браузерная или веб версия СДО, если непонятно.
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