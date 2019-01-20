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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9456945794589459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:09

тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:11

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.

Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?

Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:12

  v57 написав:тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется :)

Доброго дня. Виправила, щоб було зрозуміліше. Дякую за зауваження.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10281
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 958 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:13

  Alfa_Bank написав:
  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.

Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?

Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.

Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет? Т.е. это как в Форварде 10-летней давности? И это не нарушение требований НБУ?
Зачем нужна карта для работы с СЭП НБУ? Он же с картами не работает, а только со счетами. Имхо, навязывание услуг (карт). И именно то, на недопустимость чего обращал внимание НБУ.
ЗЫ. Интернет-банкинг - это не сенс (не мобильная аппликуха), а браузерная или веб версия СДО, если непонятно.
newbie
 
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