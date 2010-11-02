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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:09
тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется
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v57
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:11
newbie написав: Alfa_Bank написав:
ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?
Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:12
v57 написав:
тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется
Доброго дня. Виправила, щоб було зрозуміліше. Дякую за зауваження.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:13
Alfa_Bank написав: newbie написав: Alfa_Bank написав:
ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.
Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?
Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.
Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет? Т.е. это как в Форварде 10-летней давности? И это не нарушение требований НБУ?
Зачем нужна карта для работы с СЭП НБУ? Он же с картами не работает, а только со счетами. Имхо, навязывание услуг (карт). И именно то, на недопустимость чего обращал внимание НБУ.
ЗЫ. Интернет-банкинг - это не сенс (не мобильная аппликуха), а браузерная или веб версия СДО, если непонятно.
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newbie
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:35
newbie написав:
Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет?
Чому не буде...буде.
Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.
А з поточного без карти вихід на двір можливий.
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Квесторе_поверніться
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П'ят 23 кві, 2021 10:52
joik
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