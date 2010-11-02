тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:11
Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:12
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:13
Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет? Т.е. это как в Форварде 10-летней давности? И это не нарушение требований НБУ?
Зачем нужна карта для работы с СЭП НБУ? Он же с картами не работает, а только со счетами. Имхо, навязывание услуг (карт). И именно то, на недопустимость чего обращал внимание НБУ.
ЗЫ. Интернет-банкинг - это не сенс (не мобильная аппликуха), а браузерная или веб версия СДО, если непонятно.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:35
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:42
була необхідність перевести гроші до росії , там родичі мешкають. До цього перевод робили Альфою без проблем. Тут щось пішло не так, написав на ГЛ там дали лінк на якийсь сайт де коміссія становить не 1% а вже 2%. після цього згадав про Монобанк , там все досить просто , не треба нічого вигадувати і комісія 1% . Альфа, по цій операції (хоч я її не досить часто виконую) ви втратили клієнта .
Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:41
И я так думал, но офред говорит иначе.
А карточных и некарточных счетов сейчас нет. Есть только текущие, к которым при необходимости может быть выпущена/привязана карта (специальное платежное средство). Т.е. карта - это необязательная опция. И не счет открывается (или привязывается) к карте, а карта выпускается/привязывается к счету. Т.о. карта вторична, счет первичен. Это если кто-то думает, что наоборот (такие вроде есть).
Но если Альфа сделала так, что при отсутствии карт со счетами в интернет-банкинге нельзя работать (что большая глупость), то это серьезный удар по депозитчикам и другим клиентам, которым карты не нужны. И существенное нарушение требований НБУ (уже 4-е или 5-е), которое войдет в жалобу в НБУ с просьбой применить к банку мероприятия воздействия (в %-х от уставного фонда). Тогда, наверное, быстро разберутся как надо работать. Потому как смотрю тут такой архаизм и непонимание/невыполнение требований НБУ, что аж странно, т.к. обычно рашенские банки боятся хоть что-то нарушить и строго выполняют каждую букву требований НБУ и украинского законодательства.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:07
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:20
Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:54
Re: Альфа-Банк
Ага, и Альфа Банк, конечно, единственный такой... Имел дело с разными банками как раз по депозитам и из относительно недавних случаев навскидку не вспомню ни одного банка, который бы давал доступ в ИБ только по наличию депозитного счета. Поэтому, ИМХО, это достаточно распространенная ситуация. Ну и к тому же отсутствие доступа к ИБ истинного депозитчика не остановит.
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