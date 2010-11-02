Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:41

Квесторе_поверніться написав: newbie написав: Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет? Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет?

Чому не буде...буде.

Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.

А з поточного без карти вихід на двір можливий. Чому не буде...буде.Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.А з поточного без карти вихід на двір можливий.

И я так думал, но офред говорит иначе.А карточных и некарточных счетов сейчас нет. Есть только текущие, к которым при необходимости может быть выпущена/привязана карта (специальное платежное средство). Т.е. карта - это необязательная опция. И не счет открывается (или привязывается) к карте, а карта выпускается/привязывается к счету. Т.о. карта вторична, счет первичен. Это если кто-то думает, что наоборот (такие вроде есть).Но если Альфа сделала так, что при отсутствии карт со счетами в интернет-банкинге нельзя работать (что большая глупость), то это серьезный удар по депозитчикам и другим клиентам, которым карты не нужны. И существенное нарушение требований НБУ (уже 4-е или 5-е), которое войдет в жалобу в НБУ с просьбой применить к банку мероприятия воздействия (в %-х от уставного фонда). Тогда, наверное, быстро разберутся как надо работать. Потому как смотрю тут такой архаизм и непонимание/невыполнение требований НБУ, что аж странно, т.к. обычно рашенские банки боятся хоть что-то нарушить и строго выполняют каждую букву требований НБУ и украинского законодательства.