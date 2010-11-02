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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9456945794589459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:09

тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:11

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.

Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?

Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:12

  v57 написав:тоже заметил шо на вопрос о пакете
ответили- счет не меняется :)

Доброго дня. Виправила, щоб було зрозуміліше. Дякую за зауваження.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10281
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:13

  Alfa_Bank написав:
  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:ви можете його лише поповнювати по реквізитам та отримуваи кошти у відділенні банку.

Еще можно выводить/пополнять по СЭП НБУ. Или нет?

Доброго дня. Поповнювати так, виводити через банкінг не буде можливості (не активний пластик), у відділенні можна зняти та відправити платіж у касі.

Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет? Т.е. это как в Форварде 10-летней давности? И это не нарушение требований НБУ?
Зачем нужна карта для работы с СЭП НБУ? Он же с картами не работает, а только со счетами. Имхо, навязывание услуг (карт). И именно то, на недопустимость чего обращал внимание НБУ.
ЗЫ. Интернет-банкинг - это не сенс (не мобильная аппликуха), а браузерная или веб версия СДО, если непонятно.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:35

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет?

Чому не буде...буде.
Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.
А з поточного без карти вихід на двір можливий.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:42

була необхідність перевести гроші до росії , там родичі мешкають. До цього перевод робили Альфою без проблем. Тут щось пішло не так, написав на ГЛ там дали лінк на якийсь сайт де коміссія становить не 1% а вже 2%. після цього згадав про Монобанк , там все досить просто , не треба нічого вигадувати і комісія 1% . Альфа, по цій операції (хоч я її не досить часто виконую) ви втратили клієнта .
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:41

  Квесторе_поверніться написав:
  newbie написав:Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет?

Чому не буде...буде.
Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.
А з поточного без карти вихід на двір можливий.

И я так думал, но офред говорит иначе.
А карточных и некарточных счетов сейчас нет. Есть только текущие, к которым при необходимости может быть выпущена/привязана карта (специальное платежное средство). Т.е. карта - это необязательная опция. И не счет открывается (или привязывается) к карте, а карта выпускается/привязывается к счету. Т.о. карта вторична, счет первичен. Это если кто-то думает, что наоборот (такие вроде есть).
Но если Альфа сделала так, что при отсутствии карт со счетами в интернет-банкинге нельзя работать (что большая глупость), то это серьезный удар по депозитчикам и другим клиентам, которым карты не нужны. И существенное нарушение требований НБУ (уже 4-е или 5-е), которое войдет в жалобу в НБУ с просьбой применить к банку мероприятия воздействия (в %-х от уставного фонда). Тогда, наверное, быстро разберутся как надо работать. Потому как смотрю тут такой архаизм и непонимание/невыполнение требований НБУ, что аж странно, т.к. обычно рашенские банки боятся хоть что-то нарушить и строго выполняют каждую букву требований НБУ и украинского законодательства.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:07

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:рашенские банки боятся хоть что-то нарушить и строго выполняют каждую букву требований НБУ и украинского законодательства

Фарс троха НБУ боїться.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:20

  Квесторе_поверніться написав:Фарс троха НБУ боїться.

Да. И не нарушает. Я думал, что и Альфа тоже.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:54

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Но если Альфа сделала так, что при отсутствии карт со счетами в интернет-банкинге нельзя работать (что большая глупость), то это серьезный удар по депозитчикам и другим клиентам, которым карты не нужны.

Ага, и Альфа Банк, конечно, единственный такой... Имел дело с разными банками как раз по депозитам и из относительно недавних случаев навскидку не вспомню ни одного банка, который бы давал доступ в ИБ только по наличию депозитного счета. Поэтому, ИМХО, это достаточно распространенная ситуация. Ну и к тому же отсутствие доступа к ИБ истинного депозитчика не остановит.
ingtrans
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