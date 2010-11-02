так Альфа не рашинская,
из рашинских у нас только Форвард, понятно что на воду дует с таким-то бекграундом, и страны и кредитной кассы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:12
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:57
Альфа
а вот Форвард - обычный банчик, балансирует на активах/ обязательствах
Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:02
Кто хозяева? Владельцы Альфы - граждане Израиля и РФ? Вы без прикола считаете, что это чисто украинский банк, а не международный (с иностранным капиталом)?
Причем сразу уточню, что в данном случае украинскими банками я считаю банки с украинскими владельцами. Кто в Альфе украинский владелец?
А если смотреть на то, как зарегистрированы наши "импортные" банки, то они все украинские. И по этому признаку Форвард 100% украинский банк. Он даже технологически отделился от своей российской мамки (с которой раньше имел обший процессинг), чтобы ни у кого не возникало сомнений.
А Альфа по классификации НБУ - украинский банк (повторяю, они у нас все украинские, иностранных банков у нас нет). Но с иностранным капиталом, как и Форвард и другие "импортные" банки.
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