newbie написав:Ну да, Альфа европейская, как и Форвард
Альфа берет рефинанс у НБУ и тут же отдает его украинским же в кредит, так ведут себя хозяева, а не гости, (кстати, и в РФ точно так же) а вот Форвард - обычный банчик, балансирует на активах/ обязательствах
Кто хозяева? Владельцы Альфы - граждане Израиля и РФ? Вы без прикола считаете, что это чисто украинский банк, а не международный (с иностранным капиталом)? Причем сразу уточню, что в данном случае украинскими банками я считаю банки с украинскими владельцами. Кто в Альфе украинский владелец? А если смотреть на то, как зарегистрированы наши "импортные" банки, то они все украинские. И по этому признаку Форвард 100% украинский банк. Он даже технологически отделился от своей российской мамки (с которой раньше имел общий процессинг), чтобы ни у кого не возникало сомнений. А Альфа по классификации НБУ - украинский банк (т.к. они у нас все украинские, иностранных банков у нас нет). Но с иностранным капиталом, как и Форвард и другие "импортные" банки.
newbie написав:Кто хозяева? Владельцы Альфы - граждане Израиля и РФ? Вы без прикола считаете, что это чисто украинский банк, а не международный (с иностранным капиталом)? Причем сразу уточню, что в данном случае украинскими банками я считаю банки с украинскими владельцами. Кто в Альфе украинский владелец? А если смотреть на то, как зарегистрированы наши "импортные" банки, то они все украинские. И по этому признаку Форвард 100% украинский банк. Он даже технологически отделился от своей российской мамки (с которой раньше имел общий процессинг), чтобы ни у кого не возникало сомнений. А Альфа по классификации НБУ - украинский банк (т.к. они у нас все украинские, иностранных банков у нас нет). Но с иностранным капиталом, как и Форвард и другие "импортные" банки.