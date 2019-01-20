newbie написав:Ну да, Альфа европейская, как и Форвард
Альфа берет рефинанс у НБУ и тут же отдает его украинским же в кредит, так ведут себя хозяева, а не гости, (кстати, и в РФ точно так же) а вот Форвард - обычный банчик, балансирует на активах/ обязательствах
Кто хозяева? Владельцы Альфы - граждане Израиля и РФ? Вы без прикола считаете, что это чисто украинский банк, а не международный (с иностранным капиталом)? Причем сразу уточню, что в данном случае украинскими банками я считаю банки с украинскими владельцами. Кто в Альфе украинский владелец? А если смотреть на то, как зарегистрированы наши "импортные" банки, то они все украинские. И по этому признаку Форвард 100% украинский банк. Он даже технологически отделился от своей российской мамки (с которой раньше имел общий процессинг), чтобы ни у кого не возникало сомнений. А Альфа по классификации НБУ - украинский банк (т.к. они у нас все украинские, иностранных банков у нас нет). Но с иностранным капиталом, как и Форвард и другие "импортные" банки.
newbie написав:Кто хозяева? Владельцы Альфы - граждане Израиля и РФ? Вы без прикола считаете, что это чисто украинский банк, а не международный (с иностранным капиталом)? Причем сразу уточню, что в данном случае украинскими банками я считаю банки с украинскими владельцами. Кто в Альфе украинский владелец? А если смотреть на то, как зарегистрированы наши "импортные" банки, то они все украинские. И по этому признаку Форвард 100% украинский банк. Он даже технологически отделился от своей российской мамки (с которой раньше имел общий процессинг), чтобы ни у кого не возникало сомнений. А Альфа по классификации НБУ - украинский банк (т.к. они у нас все украинские, иностранных банков у нас нет). Но с иностранным капиталом, как и Форвард и другие "импортные" банки.
Коллеги, помогите разобраться с правилами игры по Зко Максимум. В РД перевел красную сумму для выведения карты в ноль (кроме рассрочек). Но что-то видимо пошло не так и карта не "обнулилась", т.к. сейчас висит "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" (чуть больше списанных в этот же день платежам по рассрочкам ) и "Обов'язковий мінімальний платіж". В новом рассчетном периоде уже были расчеты, в том числе заявка на рассрочку. Если пользоваться и погашать к следующей РД, то будут начислены проценты(страховки)? Срочно выводить в ноль?