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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9457945894599460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:12

  newbie написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс троха НБУ боїться.

Да. И не нарушает. Я думал, что и Альфа тоже.


так Альфа не рашинская,
из рашинских у нас только Форвард, понятно что на воду дует с таким-то бекграундом, и страны и кредитной кассы :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:47

Ну да, Альфа европейская, как и Форвард :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:57

  newbie написав:Ну да, Альфа европейская, как и Форвард :)


Альфа берет рефинанс у НБУ и тут же отдает его украинским же в кредит, так ведут себя хозяева, а не гости, (кстати, и в РФ точно так же)
а вот Форвард - обычный банчик, балансирует на активах/ обязательствах
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:02

Кто хозяева? Владельцы Альфы - граждане Израиля и РФ? Вы без прикола считаете, что это чисто украинский банк, а не международный (с иностранным капиталом)?
Причем сразу уточню, что в данном случае украинскими банками я считаю банки с украинскими владельцами. Кто в Альфе украинский владелец?
А если смотреть на то, как зарегистрированы наши "импортные" банки, то они все украинские. И по этому признаку Форвард 100% украинский банк. Он даже технологически отделился от своей российской мамки (с которой раньше имел общий процессинг), чтобы ни у кого не возникало сомнений.
А Альфа по классификации НБУ - украинский банк (т.к. они у нас все украинские, иностранных банков у нас нет). Но с иностранным капиталом, как и Форвард и другие "импортные" банки.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:35

А нагадайте, будь-ласочка, Альфа випускає СЕПи в суботу?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:50

  Solar_simfi написав:А нагадайте, будь-ласочка, Альфа випускає СЕПи в суботу?

да
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:10

  newbie написав:Кто хозяева? Владельцы Альфы - граждане Израиля и РФ? Вы без прикола считаете, что это чисто украинский банк, а не международный (с иностранным капиталом)?
Причем сразу уточню, что в данном случае украинскими банками я считаю банки с украинскими владельцами. Кто в Альфе украинский владелец?
А если смотреть на то, как зарегистрированы наши "импортные" банки, то они все украинские. И по этому признаку Форвард 100% украинский банк. Он даже технологически отделился от своей российской мамки (с которой раньше имел общий процессинг), чтобы ни у кого не возникало сомнений.
А Альфа по классификации НБУ - украинский банк (т.к. они у нас все украинские, иностранных банков у нас нет). Но с иностранным капиталом, как и Форвард и другие "импортные" банки.


)) и как ситибанк :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и инг
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:28

  Solar_simfi написав:А нагадайте, будь-ласочка, Альфа випускає СЕПи в суботу?

Начебто так, але було таке, що Конкорд зараховував аж після 18-ої години, тому гадаю, що у вихідні з Альфи гроші везуть на бричках по якомусь розкладу (як було до СЕПу 23/7)...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 12:57

Коллеги, помогите разобраться с правилами игры по Зко Максимум. В РД перевел красную сумму для выведения карты в ноль (кроме рассрочек). Но что-то видимо пошло не так и карта не "обнулилась", т.к. сейчас висит "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" (чуть больше списанных в этот же день платежам по рассрочкам ) и "Обов'язковий мінімальний платіж". В новом рассчетном периоде уже были расчеты, в том числе заявка на рассрочку. Если пользоваться и погашать к следующей РД, то будут начислены проценты(страховки)? Срочно выводить в ноль?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:39

  tano написав:Коллеги, помогите разобраться с правилами игры по Зко Максимум. В РД перевел красную сумму для выведения карты в ноль (кроме рассрочек). Но что-то видимо пошло не так и карта не "обнулилась", т.к. сейчас висит "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" (чуть больше списанных в этот же день платежам по рассрочкам ) и "Обов'язковий мінімальний платіж". В новом рассчетном периоде уже были расчеты, в том числе заявка на рассрочку. Если пользоваться и погашать к следующей РД, то будут начислены проценты(страховки)? Срочно выводить в ноль?

ЕКО Максимум має РКО здається 3.5%, через яке треба її виводити у ноль, хіба що окрім розстрочок.

А коли саме у вас РД? Бо якщо РД 24-го або 25-го, то треба було 23-го загаситися, напередодні тобто...
kreuz
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