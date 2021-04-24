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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 18:39
Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?
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M-Audio
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:53
M-Audio написав:
Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?
долго Вы держитесь
для комуналя получаса достаточно, конечно, еще шаблоны можно юзать, вынужденно... но я большинство СЭПов в Форвард пока что вынес
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cohan
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:12
cohan написав: M-Audio написав:
Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?
долго Вы держитесь
для комуналя получаса достаточно, конечно, еще шаблоны можно юзать, вынужденно... но я большинство СЭПов в Форвард пока что вынес
Да если б только коммуналь, а то куда ни сунься. Правда, всё остальное со второй-третьей попытки обычно срабатывает, а в коммуналь можно сутками не пробиться.
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M-Audio
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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:23
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?
Доброго дня. Так (один раз).
Один раз в месяц если картой пользоваться, это ясно )
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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:27
Квесторе_поверніться написав: newbie написав:
Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет?
Чому не буде...буде.
Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.
А з поточного без карти вихід на двір можливий.
Что нужно, открыть текущий счёт в гривне?
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