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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9458945994609461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:39

Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 18:53

  M-Audio написав:Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?


долго Вы держитесь :mrgreen:
для комуналя получаса достаточно, конечно, еще шаблоны можно юзать, вынужденно... но я большинство СЭПов в Форвард пока что вынес
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:12

  cohan написав:
  M-Audio написав:Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?


долго Вы держитесь :mrgreen:
для комуналя получаса достаточно, конечно, еще шаблоны можно юзать, вынужденно... но я большинство СЭПов в Форвард пока что вынес

Да если б только коммуналь, а то куда ни сунься. Правда, всё остальное со второй-третьей попытки обычно срабатывает, а в коммуналь можно сутками не пробиться.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:23

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?

Доброго дня. Так (один раз).
Один раз в месяц если картой пользоваться, это ясно )
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 20:27

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:
  newbie написав:Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет?

Чому не буде...буде.
Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.
А з поточного без карти вихід на двір можливий.
Что нужно, открыть текущий счёт в гривне?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 21:35

  kreuz написав:
  tano написав:Коллеги, помогите разобраться с правилами игры по Зко Максимум. В РД перевел красную сумму для выведения карты в ноль (кроме рассрочек). Но что-то видимо пошло не так и карта не "обнулилась", т.к. сейчас висит "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" (чуть больше списанных в этот же день платежам по рассрочкам ) и "Обов'язковий мінімальний платіж". В новом рассчетном периоде уже были расчеты, в том числе заявка на рассрочку. Если пользоваться и погашать к следующей РД, то будут начислены проценты(страховки)? Срочно выводить в ноль?

ЕКО Максимум має РКО здається 3.5%, через яке треба її виводити у ноль, хіба що окрім розстрочок.

А коли саме у вас РД? Бо якщо РД 24-го або 25-го, то треба було 23-го загаситися, напередодні тобто...


РД был 21го. В этот же день и загасился, но видимо не полностью.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:23

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:Что нужно, открыть текущий счёт в гривне?

Ага.
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