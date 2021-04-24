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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 18:39
Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:53
M-Audio написав:
Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?
долго Вы держитесь
для комуналя получаса достаточно, конечно, еще шаблоны можно юзать, вынужденно... но я большинство СЭПов в Форвард пока что вынес
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cohan
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:12
cohan написав: M-Audio написав:
Стестняюсь спросить, а вот это "что-то пошло не так" на каждое второе действие в этом недосенсе - это теперь так и будет до окончательного иссякания терпения даже у самых лояльных клиентов?
долго Вы держитесь
для комуналя получаса достаточно, конечно, еще шаблоны можно юзать, вынужденно... но я большинство СЭПов в Форвард пока что вынес
Да если б только коммуналь, а то куда ни сунься. Правда, всё остальное со второй-третьей попытки обычно срабатывает, а в коммуналь можно сутками не пробиться.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:23
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Если ноль на счету плата за обслуживание в минус списывается?
Доброго дня. Так (один раз).
Один раз в месяц если картой пользоваться, это ясно )
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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:27
Квесторе_поверніться написав: newbie написав:
Прикольно. Где написано, что интернет-банкинг без карты работать не будет?
Чому не буде...буде.
Кажуть що з рахунку з картою вихід на двір... коли карти немає... неможливий.
А з поточного без карти вихід на двір можливий.
Что нужно, открыть текущий счёт в гривне?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 21:35
kreuz написав: tano написав:
Коллеги, помогите разобраться с правилами игры по Зко Максимум. В РД перевел красную сумму для выведения карты в ноль (кроме рассрочек). Но что-то видимо пошло не так и карта не "обнулилась", т.к. сейчас висит "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" (чуть больше списанных в этот же день платежам по рассрочкам ) и "Обов'язковий мінімальний платіж". В новом рассчетном периоде уже были расчеты, в том числе заявка на рассрочку. Если пользоваться и погашать к следующей РД, то будут начислены проценты(страховки)? Срочно выводить в ноль?
ЕКО Максимум має РКО здається 3.5%, через яке треба її виводити у ноль, хіба що окрім розстрочок.
А коли саме у вас РД? Бо якщо РД 24-го або 25-го, то треба було 23-го загаситися, напередодні тобто...
РД был 21го. В этот же день и загасился, но видимо не полностью.
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tano
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Додано: Суб 24 кві, 2021 22:23
2XL написав:
Что нужно, открыть текущий счёт в гривне?
Ага.
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Квесторе_поверніться
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