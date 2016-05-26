RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9469947094719472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 14:28

Re: Альфа-Банк

  Інкогніто написав:Тут никак пока не пойму.

А что там непонятно? Зеленая галочка стоит.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 31.07.19
Подякував: 73 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 14:33

Что-то майский кешбек совсем неликвид. Похоже пора переходить на КБВО (CBWO). Там 5% на всё, в том числе и такси.
cdj2
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 14:38

Re: Альфа-Банк

ingtrans написав:
  Інкогніто написав:Тут никак пока не пойму.

А что там непонятно? Зеленая галочка стоит.
Там нет в эквиваленте и 50 тыс грн, неделю точно. Думал в начале месяца можно понять.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 04.09.10
Подякував: 132 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 14:41

  Інкогніто написав:
ingtrans написав:
  Інкогніто написав:Тут никак пока не пойму.

А что там непонятно? Зеленая галочка стоит.
Там нет в эквиваленте и 50 тыс грн, неделю точно. Думал в начале месяца можно понять.

Ну так, наверное, было гораздо больше, раз в среднем за месяц получилось больше 100к.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 31.07.19
Подякував: 73 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 16:42

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:И зачет день в день?
Деньги на счёт поступают сразу, проводка аналогична пополнение карты через МАБ.

  candidat написав:И зачет день в день? Альфа-банк через собственный банкомат комиссию дерет. Насчет Привата это точно?
Для неверующих: https://alfabank.ua/ru/about/press/alfa ... nenny-2289
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 08.03.18
Подякував: 390 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:10

Re: Альфа-Банк

а чего через easypay не пополняете? их натыкано чаще чем приватовских, пополнение без комиссии и мгновенное, я как-то пополняла, оставив купленное на кассе, через минуту уже проводила оплату.

только вот опять опция "увеличить лимит" в них исчезла :(
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 978
З нами з: 09.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:23

  ol_zy написав:
  newbie написав:я писал в основном о альфа-чеке, который со всех списывают (кроме официально отказавшихся).

Не так, только у тех кому лень включить пуши, т.к. для этого надо установить один раз приложение альфы, которое затем можно удалить.

Да, советский сервис по сравнению с альфовским был ненавязчив :)

Наверное, я действительно ленив для описанных Вами телодвижений и предпочитаю не иметь ничего общего с такими сервисами, которые нужно устанавливать, а затем сносить лишь с одной целью - увильнуть от чрезмерной навязчивости банка. Но попутно подвергая опасностям свои деньги и попадая на риск влететь на очередной чересчур навязчивый прикол банка, с которым я типа сам согласился. Нет уж, мошенничество значит мошенничество, тому кто попадался на этом, пусть и по мелочи (тыря деньги по карманам) нет доверия. И играть с ним в любые (не только азартные) игры нет желания. Имхо, правильнее до минимума сокращать взаимодействие с таким банком.

Снос мобильной аппликухи ни от чего не защищает. Если Вы единожды ее поставили, а потом снесли, то в дальнейшем через нее от Вашего имени (не обязательно с Вашего девайса) может работать кто-то другой или сам банк. А отвечать за это будете Вы. И банк докажет, когда Вы с нее работали или будет бездоказательно утверждать, что всегда это были Вы. Факт использования скомпрометированной аппликухи компрометирует эккаунт. Помните, какую раньше отмазку придумали себе банки? Если Вы хоть раз заплатили с карты в инете, то этим скомпрометировали ее и после этого не можете заявлять ни о каком мошенничестве, т.к. сами дали карты в руки мошенникам. Тоже самое касается мобильных аппликух, которые компрометируют основы безопасности, например, 2FA.
newbie
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:13

  Arien написав:Добрый день!

ув. офпред, а можно ли передать пожелание где-то там, где надо, по поводу обналички с карт пакета White. У нас по памяти до 10 килогривен в месяц можно снимать без комиссии, но! только в 2 захода. А можно ли убрать ограничение на количество снятий, оставив ту же сумму?

иногда бывает нужно снять и немного, но чаще, чем 2 раза в месяц

всех с наступающими )

Доброго дня. У банкоматі є лише ліміт по сумі, знімати можна необмежену кількість разів.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10292
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:20

  Vatsyk написав:Перевыпуск карты... Девушка на ГЛ - мое имя и фамилия больше 19 символов. Предлагает имя сократить до одной буквы. Было- Хххххххххх Кккккккккк ,будет типа- Х. Кккккккккк
Ну обидно как-то. Хотя до этого было несколько перевыпусков в вашем банке и всегда полное имя и фамилия. Это можно обойти и оставить все таки имя полностью?
Говорить о картах других банков , где имя и фамилия написаны полностью вроде и неудобно

Доброго дня. Загальна довжина імені на картці не повинна перевищувати 19 символів, більше вистема не пропустить. Тому потрібне скорочення.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10292
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9469947094719472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, greenozon, ramaz, vitaliy_berdinskikh і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 786, 787, 788
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7871 1768434
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 08:34
greenozon
РВС Банк 1 ... 53, 54, 55
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
540 91619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 08:31
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4756, 4757, 4758
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47573 6020039
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 08:01
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (541)
05.05.2021 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.