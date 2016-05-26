Додано: Вів 04 тра, 2021 21:23

ol_zy написав: newbie написав: я писал в основном о альфа-чеке, который со всех списывают (кроме официально отказавшихся). я писал в основном о альфа-чеке, который со всех списывают (кроме официально отказавшихся).

Не так, только у тех кому лень включить пуши, т.к. для этого надо установить один раз приложение альфы, которое затем можно удалить. Не так, только у тех кому лень включить пуши, т.к. для этого надо установить один раз приложение альфы, которое затем можно удалить.

Да, советский сервис по сравнению с альфовским был ненавязчивНаверное, я действительно ленив для описанных Вами телодвижений и предпочитаю не иметь ничего общего с такими сервисами, которые нужно устанавливать, а затем сносить лишь с одной целью - увильнуть от чрезмерной навязчивости банка. Но попутно подвергая опасностям свои деньги и попадая на риск влететь на очередной чересчур навязчивый прикол банка, с которым я типа сам согласился. Нет уж, мошенничество значит мошенничество, тому кто попадался на этом, пусть и по мелочи (тыря деньги по карманам) нет доверия. И играть с ним в любые (не только азартные) игры нет желания. Имхо, правильнее до минимума сокращать взаимодействие с таким банком.Снос мобильной аппликухи ни от чего не защищает. Если Вы единожды ее поставили, а потом снесли, то в дальнейшем через нее от Вашего имени (не обязательно с Вашего девайса) может работать кто-то другой или сам банк. А отвечать за это будете Вы. И банк докажет, когда Вы с нее работали или будет бездоказательно утверждать, что всегда это были Вы. Факт использования скомпрометированной аппликухи компрометирует эккаунт. Помните, какую раньше отмазку придумали себе банки? Если Вы хоть раз заплатили с карты в инете, то этим скомпрометировали ее и после этого не можете заявлять ни о каком мошенничестве, т.к. сами дали карты в руки мошенникам. Тоже самое касается мобильных аппликух, которые компрометируют основы безопасности, например, 2FA.