А что там непонятно? Зеленая галочка стоит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 14:28
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 01 тра, 2021 14:33
Что-то майский кешбек совсем неликвид. Похоже пора переходить на КБВО (CBWO). Там 5% на всё, в том числе и такси.
Додано: Суб 01 тра, 2021 14:38
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 01 тра, 2021 14:41
Додано: Суб 01 тра, 2021 16:42
Re: Альфа-Банк
Деньги на счёт поступают сразу, проводка аналогична пополнение карты через МАБ.
Для неверующих:
Додано: Суб 01 тра, 2021 20:10
Re: Альфа-Банк
а чего через easypay не пополняете? их натыкано чаще чем приватовских, пополнение без комиссии и мгновенное, я как-то пополняла, оставив купленное на кассе, через минуту уже проводила оплату.
только вот опять опция "увеличить лимит" в них исчезла
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:23
Да, советский сервис по сравнению с альфовским был ненавязчив
Наверное, я действительно ленив для описанных Вами телодвижений и предпочитаю не иметь ничего общего с такими сервисами, которые нужно устанавливать, а затем сносить лишь с одной целью - увильнуть от чрезмерной навязчивости банка. Но попутно подвергая опасностям свои деньги и попадая на риск влететь на очередной чересчур навязчивый прикол банка, с которым я типа сам согласился. Нет уж, мошенничество значит мошенничество, тому кто попадался на этом, пусть и по мелочи (тыря деньги по карманам) нет доверия. И играть с ним в любые (не только азартные) игры нет желания. Имхо, правильнее до минимума сокращать взаимодействие с таким банком.
Снос мобильной аппликухи ни от чего не защищает. Если Вы единожды ее поставили, а потом снесли, то в дальнейшем через нее от Вашего имени (не обязательно с Вашего девайса) может работать кто-то другой или сам банк. А отвечать за это будете Вы. И банк докажет, когда Вы с нее работали или будет бездоказательно утверждать, что всегда это были Вы. Факт использования скомпрометированной аппликухи компрометирует эккаунт. Помните, какую раньше отмазку придумали себе банки? Если Вы хоть раз заплатили с карты в инете, то этим скомпрометировали ее и после этого не можете заявлять ни о каком мошенничестве, т.к. сами дали карты в руки мошенникам. Тоже самое касается мобильных аппликух, которые компрометируют основы безопасности, например, 2FA.
Додано: Сер 05 тра, 2021 07:13
Доброго дня. У банкоматі є лише ліміт по сумі, знімати можна необмежену кількість разів.
Додано: Сер 05 тра, 2021 07:20
Доброго дня. Загальна довжина імені на картці не повинна перевищувати 19 символів, більше вистема не пропустить. Тому потрібне скорочення.
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