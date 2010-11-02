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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:57
kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!
Скажіть, а СЕП на вихідних принципово перестав працювати чи це мені знов посміхнулася вдача при його відправленні? ))
Доброго дня. На стороні АБ платіж відправлений одразу після створення.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:45
Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках
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PrimusInterPares
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:57
PrimusInterPares написав:
Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках
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Доброго дня. Картку можна перевипустити (тоді рахунок не міняється і баланс зберігається), а можна закрити старий і відкрити новий рахунок. Тоді, при подачі заяви, необхідно вказати, що залишок коштів потрібно перерахувати на новий рахунок. Напишіть ваш ІПН в ПП, будемо розбиратися.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:03
Alfa_Bank написав: PrimusInterPares написав:
Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках
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Доброго дня. Картку можна перевипустити (тоді рахунок не міняється і баланс зберігається), а можна закрити старий і відкрити новий рахунок. Тоді, при подачі заяви, необхідно вказати, що залишок коштів потрібно перерахувати на новий рахунок. Напишіть ваш ІПН в ПП, будемо розбиратися.
Это всё хорошо, что надо было сделать. Но я не просил переводить меня на блэк, если бы была опция остаться на старом тарифе, я бы остался. Мало того, что мне этот переход не нужен и не выгоден, так вы( как банк) приложили все усилия чтобы сделать его Максимально некомфортным
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PrimusInterPares
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33
PrimusInterPares написав:
Это всё хорошо, что надо было сделать. Но я не просил переводить меня на блэк, если бы была опция остаться на старом тарифе, я бы остался. Мало того, что мне этот переход не нужен и не выгоден, так вы( как банк) приложили все усилия чтобы сделать его Максимально некомфортным
На даний момент старі тарифи закриті на випуск та перевипуск. По ситуації відпишусь після аналізу.
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Alfa_Bank
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