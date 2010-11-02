Додано: Сер 05 тра, 2021 21:18

ol_zy написав: Я вам больше скажу, даже то, что вы не устанавливали вас ни от чего не защитит, кто угодно может установить от вашего имени и пользоваться... И то что вы его не ставили на свой девайс никак вам не поможет. Вон в ПУМБе спокойно мошенники регились от чужого имени и спокойно тырили и поначалу ПУМБ тоже утверждал, что это клиенты сами поставили и списывали.

А вот если вы поставите и включите пуши, то есть шанс словить сообщение, что пытаются увести деньги. Я вам больше скажу, даже то, что вы не устанавливали вас ни от чего не защитит, кто угодно может установить от вашего имени и пользоваться... И то что вы его не ставили на свой девайс никак вам не поможет. Вон в ПУМБе спокойно мошенники регились от чужого имени и спокойно тырили и поначалу ПУМБ тоже утверждал, что это клиенты сами поставили и списывали.А вот если вы поставите и включите пуши, то есть шанс словить сообщение, что пытаются увести деньги.

Да, Вы правы и логика в этом есть. Т.е. смс-информирование или его аналог - пуши (уведомления) для безопасности полезны. Но это в случае, если Вы доверяете банку, а мошенники - это кто-то внешние, которым Вы и банк противостоите. Но если мошенник сам банк (что он своими действиями подтверждал) или он в доле с мошенниками, т.к. по "якобы непонятным" причинам создавал для них тепличные условия, то ситуация иная, т.к. защищаться нужно уже от самого банка и от его "сервисов", полезных не для Вас, а для мошенников и банка. При этом польза мошенничества для банка в том, что выгоду от него он получает если не прямую, то косвенную. Например, если мошенники от Вашего имени наберут на полную катушку (на весь лимит) кредитов, то для банка это только +, т.к. иначе бы у него столько кредитов возможно и не набрали бы.В итоге от банка нужно защищаться по максимуму, отказываясь не только от его небезопасных (и мошеннических) поделок (например, мобильных аппликух), а и от его базовых продуктов, например, карт, без которых эти поделки работать не будут.Кроме того, если аппликуха под моим эккаунтом будет работать не с моего девайса, то, думаю, полиции я смогу это доказать и тогда вопросы будут к банку. В общем, тема, как защититься от банков приобретает все большую актуальность, т.к. клиенты и банки вкупе с мошенниками находятся по разные стороны баррикад.