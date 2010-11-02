RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9470947194729473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:57

  kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!

Скажіть, а СЕП на вихідних принципово перестав працювати чи це мені знов посміхнулася вдача при його відправленні? ))

Доброго дня. На стороні АБ платіж відправлений одразу після створення.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10295
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:45

Re: Альфа-Банк

Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 345
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:57

  PrimusInterPares написав:Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Доброго дня. Картку можна перевипустити (тоді рахунок не міняється і баланс зберігається), а можна закрити старий і відкрити новий рахунок. Тоді, при подачі заяви, необхідно вказати, що залишок коштів потрібно перерахувати на новий рахунок. Напишіть ваш ІПН в ПП, будемо розбиратися.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10295
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:03

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  PrimusInterPares написав:Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Доброго дня. Картку можна перевипустити (тоді рахунок не міняється і баланс зберігається), а можна закрити старий і відкрити новий рахунок. Тоді, при подачі заяви, необхідно вказати, що залишок коштів потрібно перерахувати на новий рахунок. Напишіть ваш ІПН в ПП, будемо розбиратися.
Это всё хорошо, что надо было сделать. Но я не просил переводить меня на блэк, если бы была опция остаться на старом тарифе, я бы остался. Мало того, что мне этот переход не нужен и не выгоден, так вы( как банк) приложили все усилия чтобы сделать его Максимально некомфортным

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 345
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33

  PrimusInterPares написав:Это всё хорошо, что надо было сделать. Но я не просил переводить меня на блэк, если бы была опция остаться на старом тарифе, я бы остался. Мало того, что мне этот переход не нужен и не выгоден, так вы( как банк) приложили все усилия чтобы сделать его Максимально некомфортным

На даний момент старі тарифи закриті на випуск та перевипуск. По ситуації відпишусь після аналізу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10295
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:27

Бонусы за продукты

Всем привет! У кого-то есть бонусы кэшью за продукты и супермаркеты больше чем 1%? Это зависит от статуса? Пакет White.
Stargazer212
 
Повідомлень: 107
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:06

  newbie написав:Снос мобильной аппликухи ни от чего не защищает. Если Вы единожды ее поставили, а потом снесли, то в дальнейшем через нее от Вашего имени (не обязательно с Вашего девайса) может работать кто-то другой или сам банк. А отвечать за это будете Вы. И банк докажет, когда Вы с нее работали или будет бездоказательно утверждать, что всегда это были Вы. Факт использования скомпрометированной аппликухи компрометирует эккаунт. Помните, какую раньше отмазку придумали себе банки? Если Вы хоть раз заплатили с карты в инете, то этим скомпрометировали ее и после этого не можете заявлять ни о каком мошенничестве, т.к. сами дали карты в руки мошенникам. Тоже самое касается мобильных аппликух, которые компрометируют основы безопасности, например, 2FA.

Я вам больше скажу, даже то, что вы не устанавливали вас ни от чего не защитит, кто угодно может установить от вашего имени и пользоваться... И то что вы его не ставили на свой девайс никак вам не поможет. Вон в ПУМБе спокойно мошенники регились от чужого имени и спокойно тырили и поначалу ПУМБ тоже утверждал, что это клиенты сами поставили и списывали.
А вот если вы поставите и включите пуши, то есть шанс словить сообщение, что пытаются увести деньги.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 20.01.15
Подякував: 407 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:07

  Stargazer212 написав:Всем привет! У кого-то есть бонусы кэшью за продукты и супермаркеты больше чем 1%? Это зависит от статуса? Пакет White.

Ни у кого, эт Алка :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 21:18

  ol_zy написав:Я вам больше скажу, даже то, что вы не устанавливали вас ни от чего не защитит, кто угодно может установить от вашего имени и пользоваться... И то что вы его не ставили на свой девайс никак вам не поможет. Вон в ПУМБе спокойно мошенники регились от чужого имени и спокойно тырили и поначалу ПУМБ тоже утверждал, что это клиенты сами поставили и списывали.
А вот если вы поставите и включите пуши, то есть шанс словить сообщение, что пытаются увести деньги.

Да, Вы правы и логика в этом есть. Т.е. смс-информирование или его аналог - пуши (уведомления) для безопасности полезны. Но это в случае, если Вы доверяете банку, а мошенники - это кто-то внешние, которым Вы и банк противостоите. Но если мошенник сам банк (что он своими действиями подтверждал) или он в доле с мошенниками, т.к. по "якобы непонятным" причинам создавал для них тепличные условия, то ситуация иная, т.к. защищаться нужно уже от самого банка и от его "сервисов", полезных не для Вас, а для мошенников и банка. При этом польза мошенничества для банка в том, что выгоду от него он получает если не прямую, то косвенную. Например, если мошенники от Вашего имени наберут на полную катушку (на весь лимит) кредитов, то для банка это только +, т.к. иначе бы у него столько кредитов возможно и не набрали бы.
В итоге от банка нужно защищаться по максимуму, отказываясь не только от его небезопасных (и мошеннических) поделок (например, мобильных аппликух), а и от его базовых продуктов, например, карт, без которых эти поделки работать не будут.
Кроме того, если аппликуха под моим эккаунтом будет работать не с моего девайса, то, думаю, полиции я смогу это доказать и тогда вопросы будут к банку. В общем, тема, как защититься от банков приобретает все большую актуальность, т.к. клиенты и банки вкупе с мошенниками находятся по разные стороны баррикад.
newbie
 
Повідомлень: 6364
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9470947194729473
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi, newbie, Oktawa, ramaz і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 734, 735, 736
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7359 1009664
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 20:20
Investor_K
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4759, 4760, 4761
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47602 6024152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 19:53
Spring
А-Банк 1 ... 1899, 1900, 1901
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19009 2762067
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 18:57
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94729)
05.05.2021 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.