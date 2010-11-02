|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:57
kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!
Скажіть, а СЕП на вихідних принципово перестав працювати чи це мені знов посміхнулася вдача при його відправленні? ))
Доброго дня. На стороні АБ платіж відправлений одразу після створення.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10295
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 958 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:45
Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:57
PrimusInterPares написав:
Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Доброго дня. Картку можна перевипустити (тоді рахунок не міняється і баланс зберігається), а можна закрити старий і відкрити новий рахунок. Тоді, при подачі заяви, необхідно вказати, що залишок коштів потрібно перерахувати на новий рахунок. Напишіть ваш ІПН в ПП, будемо розбиратися.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10295
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 958 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:03
Alfa_Bank написав: PrimusInterPares написав:
Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Доброго дня. Картку можна перевипустити (тоді рахунок не міняється і баланс зберігається), а можна закрити старий і відкрити новий рахунок. Тоді, при подачі заяви, необхідно вказати, що залишок коштів потрібно перерахувати на новий рахунок. Напишіть ваш ІПН в ПП, будемо розбиратися.
Это всё хорошо, что надо было сделать. Но я не просил переводить меня на блэк, если бы была опция остаться на старом тарифе, я бы остался. Мало того, что мне этот переход не нужен и не выгоден, так вы( как банк) приложили все усилия чтобы сделать его Максимально некомфортным
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33
PrimusInterPares написав:
Это всё хорошо, что надо было сделать. Но я не просил переводить меня на блэк, если бы была опция остаться на старом тарифе, я бы остался. Мало того, что мне этот переход не нужен и не выгоден, так вы( как банк) приложили все усилия чтобы сделать его Максимально некомфортным
На даний момент старі тарифи закриті на випуск та перевипуск. По ситуації відпишусь після аналізу.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10295
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 958 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 05 тра, 2021 17:27
Всем привет! У кого-то есть бонусы кэшью за продукты и супермаркеты больше чем 1%? Это зависит от статуса? Пакет White.
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 20:06
newbie написав:
Снос мобильной аппликухи ни от чего не защищает. Если Вы единожды ее поставили, а потом снесли, то в дальнейшем через нее от Вашего имени (не обязательно с Вашего девайса) может работать кто-то другой или сам банк. А отвечать за это будете Вы. И банк докажет, когда Вы с нее работали или будет бездоказательно утверждать, что всегда это были Вы. Факт использования скомпрометированной аппликухи компрометирует эккаунт. Помните, какую раньше отмазку придумали себе банки? Если Вы хоть раз заплатили с карты в инете, то этим скомпрометировали ее и после этого не можете заявлять ни о каком мошенничестве, т.к. сами дали карты в руки мошенникам. Тоже самое касается мобильных аппликух, которые компрометируют основы безопасности, например, 2FA.
Я вам больше скажу, даже то, что вы не устанавливали вас ни от чего не защитит, кто угодно может установить от вашего имени и пользоваться... И то что вы его не ставили на свой девайс никак вам не поможет. Вон в ПУМБе спокойно мошенники регились от чужого имени и спокойно тырили и поначалу ПУМБ тоже утверждал, что это клиенты сами поставили и списывали.
А вот если вы поставите и включите пуши, то есть шанс словить сообщение, что пытаются увести деньги.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6840
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 21:18
ol_zy написав:
Я вам больше скажу, даже то, что вы не устанавливали вас ни от чего не защитит, кто угодно может установить от вашего имени и пользоваться... И то что вы его не ставили на свой девайс никак вам не поможет. Вон в ПУМБе спокойно мошенники регились от чужого имени и спокойно тырили и поначалу ПУМБ тоже утверждал, что это клиенты сами поставили и списывали.
А вот если вы поставите и включите пуши, то есть шанс словить сообщение, что пытаются увести деньги.
Да, Вы правы и логика в этом есть. Т.е. смс-информирование или его аналог - пуши (уведомления) для безопасности полезны. Но это в случае, если Вы доверяете банку, а мошенники - это кто-то внешние, которым Вы и банк противостоите. Но если мошенник сам банк (что он своими действиями подтверждал) или он в доле с мошенниками, т.к. по "якобы непонятным" причинам создавал для них тепличные условия, то ситуация иная, т.к. защищаться нужно уже от самого банка и от его "сервисов", полезных не для Вас, а для мошенников и банка. При этом польза мошенничества для банка в том, что выгоду от него он получает если не прямую, то косвенную. Например, если мошенники от Вашего имени наберут на полную катушку (на весь лимит) кредитов, то для банка это только +, т.к. иначе бы у него столько кредитов возможно и не набрали бы.
В итоге от банка нужно защищаться по максимуму, отказываясь не только от его небезопасных (и мошеннических) поделок (например, мобильных аппликух), а и от его базовых продуктов, например, карт, без которых эти поделки работать не будут.
Кроме того, если аппликуха под моим эккаунтом будет работать не с моего девайса, то, думаю, полиции я смогу это доказать и тогда вопросы будут к банку. В общем, тема, как защититься от банков приобретает все большую актуальность, т.к. клиенты и банки вкупе с мошенниками находятся по разные стороны баррикад.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6364
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7359
|1009664
|
|
|47602
|6024152
|
|
|19009
|2762067
|
|