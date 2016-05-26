Додано: Чет 06 тра, 2021 22:56

Flamingo написав: Алла писала что анализирует тысячи факторов и если посчитает операцию безрисковой - провелет ее без 3дсекьюра Алла писала что анализирует тысячи факторов и если посчитает операцию безрисковой - провелет ее без 3дсекьюра

Без дополнительного пароля, а не без 3дсекура. Это 3ds 2.0 и именно при нем (т.е. без пароля) ответственность будет перенесена на клиента. А если бы применялся старый 3ds (с паролем), то ответственность бы лежала на банке. МПС сейчас все перевернули с ног на голову и с этим 3ds 2.0 еще намаемся. Собственно связанные с ним инциденты уже были. Банк снимет защиту, клиентов обчистят, при этом банк скажет, что это был 3ds 2.0 и поэтому по правилам МПС ответственность лежит на клиентах, а не на нем.3ds 2.0 очень чувствителен к ошибкам, при которых последствия могут быть катастрофическими, но о том, что они были, клиентам никто не скажет.Если раньше без 3ds-пароля ответственность лежала на банке и именно этот пароль перекладывал ее на клиента, то теперь банк проведет операцию без 3ds-пароля и, сославшись на миллион мифических факторов, которые он якобы проверил, скажет что ответственность за мошенничество лежит на клиенте, а не на нем.3ds 2.0 делает хорошо банкам и мошенникам, первым позволяет не платить за смс, вторым ловить банки на ошибках и реализовывать свои схемы. В проигрыше только кардхолдеры, т.к. они всегда крайние (пострадавшие).