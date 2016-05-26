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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9473947494759476>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 11:20

  Amethyst написав:
  newbie написав:
  Amethyst написав:Это Мастерпасс с ума сошел, делайте паузу 5 мин между проходами

Продукты банка, пусть и основанные на сервисах МПС, настраивает МПС? Это что-то новенькое. Возможно просто не разобрались или это у них такая мера безопасности.

Ну там же офлайн-платеж, ото МПС и страхуется... Одно время студенты вааще пустую карту по 5 раз успевали прокатать на турникете :)


все так
верно и обратное, хоть и редко, может списать дважды, с формулировкой забыл какой, но по итогу лишний платеж назад не вернут
так что синие карты наше все, особенно по сниженной цене за поездку
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 15:56

  Amethyst написав:
  Тракторист написав:а ограничения в киевском метрополитене со стороны бана или со стороны метрополитена?

Это Мастерпасс с ума сошел, делайте паузу 5 мин между проходами

то есть для прохода семьи из 4-х человек надо потратить больше 15 минут - маразм крепчает... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:03

  Тракторист написав:
  Amethyst написав:
  Тракторист написав:а ограничения в киевском метрополитене со стороны бана или со стороны метрополитена?

Это Мастерпасс с ума сошел, делайте паузу 5 мин между проходами

то есть для прохода семьи из 4-х человек надо потратить больше 15 минут - маразм крепчает... :mrgreen:

Сделайте допки(ГПэй), каждому члену
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:10

  Amethyst написав:
  Тракторист написав:
  Amethyst написав:Это Мастерпасс с ума сошел, делайте паузу 5 мин между проходами

то есть для прохода семьи из 4-х человек надо потратить больше 15 минут - маразм крепчает... :mrgreen:

Сделайте допки(ГПэй), каждому члену

в прошлом году на старых турникетах проходили по одной карте, а в этом году первый раз попали в метро и такое впечатление, что все изменения в стране происходят только с одной целью создать дополнительные проблемы людям...
причём больше всего возмущает то, что никаких предупреждений по этому поводу нет, а сотрудники метрополитена при этом нагло врут, что это не их проблема и нужно обращаться в банк...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:18

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

оплачивала за доставку НП на https://novaposhta.ua/ru/tracking

почему-то не сработала 3d secure, хотя была заявлена при переходе к оплате, прошло без подтверждающего смс.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 17:09

  Arien написав:Добрый вечер!

оплачивала за доставку НП на https://novaposhta.ua/ru/tracking

почему-то не сработала 3d secure, хотя была заявлена при переходе к оплате, прошло без подтверждающего смс.

Алла писала что анализирует тысячи факторов и если посчитает операцию безрисковой - провелет ее без 3дсекьюра
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 18:33

  Flamingo написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

оплачивала за доставку НП на https://novaposhta.ua/ru/tracking

почему-то не сработала 3d secure, хотя была заявлена при переходе к оплате, прошло без подтверждающего смс.

Алла писала что анализирует тысячи факторов и если посчитает операцию безрисковой - провелет ее без 3дсекьюра


видимо, совпадающий цвет сайта входит в факторы
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 22:56

  Flamingo написав:Алла писала что анализирует тысячи факторов и если посчитает операцию безрисковой - провелет ее без 3дсекьюра

Без дополнительного пароля, а не без 3дсекура. Это 3ds 2.0 и именно при нем (т.е. без пароля) ответственность будет перенесена на клиента. А если бы применялся старый 3ds (с паролем), то ответственность бы лежала на банке. МПС сейчас все перевернули с ног на голову и с этим 3ds 2.0 еще намаемся. Собственно связанные с ним инциденты уже были. Банк снимет защиту, клиентов обчистят, при этом банк скажет, что это был 3ds 2.0 и поэтому по правилам МПС ответственность лежит на клиентах, а не на нем.
3ds 2.0 очень чувствителен к ошибкам, при которых последствия могут быть катастрофическими, но о том, что они были, клиентам никто не скажет.
Если раньше без 3ds-пароля ответственность лежала на банке и именно этот пароль перекладывал ее на клиента, то теперь банк проведет операцию без 3ds-пароля и, сославшись на миллион мифических факторов, которые он якобы проверил, скажет что ответственность за мошенничество лежит на клиенте, а не на нем.
3ds 2.0 делает хорошо банкам и мошенникам, первым позволяет не платить за смс, вторым ловить банки на ошибках и реализовывать свои схемы. В проигрыше только кардхолдеры, т.к. они всегда крайние (пострадавшие).
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 07 тра, 2021 10:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 23:04

  Тракторист написав:сотрудники метрополитена при этом нагло врут, что это не их проблема и нужно обращаться в банк...

Почему врут? Карту Вам дал банк, а не метрополитен или МПС. И обслуживал/настраивал ее банк, а не кто-то другой. Поэтому правильно говорят.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:47

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:В итоге от банка нужно защищаться по максимуму, отказываясь не только от его небезопасных (и мошеннических) поделок (например, мобильных аппликух), а и от его базовых продуктов, например, карт, без которых эти поделки работать не будут.

При паранойе о банках мошенниках, только полное прекращение с ним работы вам поможет. Срочно все закрывайте в альфе (даже с потерей % по депозитам за досрочку, если неразрывный, то сделайте так чтобы банк сам захотел разорвать с вами отношения, например, сделайте пару платежей на макс. суммы 450К вроде в месяц и откажитесь общаться с финмоном ;) ) и ни ногой в него больше.
ol_zy
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