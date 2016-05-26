Amethyst написав:Это Мастерпасс с ума сошел, делайте паузу 5 мин между проходами
то есть для прохода семьи из 4-х человек надо потратить больше 15 минут - маразм крепчает...
Сделайте допки(ГПэй), каждому члену
в прошлом году на старых турникетах проходили по одной карте, а в этом году первый раз попали в метро и такое впечатление, что все изменения в стране происходят только с одной целью создать дополнительные проблемы людям... причём больше всего возмущает то, что никаких предупреждений по этому поводу нет, а сотрудники метрополитена при этом нагло врут, что это не их проблема и нужно обращаться в банк...
Flamingo написав:Алла писала что анализирует тысячи факторов и если посчитает операцию безрисковой - провелет ее без 3дсекьюра
Без дополнительного пароля, а не без 3дсекура. Это 3ds 2.0 и именно при нем (т.е. без пароля) ответственность будет перенесена на клиента. А если бы применялся старый 3ds (с паролем), то ответственность бы лежала на банке. МПС сейчас все перевернули с ног на голову и с этим 3ds 2.0 еще намаемся. Собственно связанные с ним инциденты уже были. Банк снимет защиту, клиентов обчистят, при этом банк скажет, что это был 3ds 2.0 и поэтому по правилам МПС ответственность лежит на клиентах, а не на нем. 3ds 2.0 очень чувствителен к ошибкам, при которых последствия могут быть катастрофическими, но о том, что они были, клиентам никто не скажет. Если раньше без 3ds-пароля ответственность лежала на банке и именно этот пароль перекладывал ее на клиента, то теперь банк проведет операцию без 3ds-пароля и, сославшись на миллион мифических факторов, которые он якобы проверил, скажет что ответственность за мошенничество лежит на клиенте, а не на нем. 3ds 2.0 делает хорошо банкам и мошенникам, первым позволяет не платить за смс, вторым ловить банки на ошибках и реализовывать свои схемы. В проигрыше только кардхолдеры, т.к. они всегда крайние (пострадавшие).
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 07 тра, 2021 10:22, всього редагувалось 2 разів.
newbie написав:В итоге от банка нужно защищаться по максимуму, отказываясь не только от его небезопасных (и мошеннических) поделок (например, мобильных аппликух), а и от его базовых продуктов, например, карт, без которых эти поделки работать не будут.
При паранойе о банках мошенниках, только полное прекращение с ним работы вам поможет. Срочно все закрывайте в альфе (даже с потерей % по депозитам за досрочку, если неразрывный, то сделайте так чтобы банк сам захотел разорвать с вами отношения, например, сделайте пару платежей на макс. суммы 450К вроде в месяц и откажитесь общаться с финмоном ) и ни ногой в него больше.