PrimusInterPares написав:Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках
Очередной повод отказываться от карт и вообще (по возможности) всех продуктов этого банка. Нормальный банк никогда не откроет новую карту к счету вместо старой, не переведя на эту новую карту остаток со старой. Тем более, если такая замена карт производилась по инициативе банка (принудительно). У банка есть право закрывать карты клиентов без их согласия (например, если если эти карты скомпрометировались) и выпускать вместо них новые, но у него нет права не переносить на них остаток со старых, т.к. на самом деле остаток относится к счету, а не карте, а карта - это всего лишь средство доступа к счету. Т.о. если старая карта показывала какой-то остаток на счете, то и новая (выпущенная вместо нее) должна показывать его же, если эта карта выпущена именно к этому счету. Соответственно, снимать деньги со старой карты (счета) через кассу, чтобы потом положить их на новую (на тот же счет) - это нонсенс, до которого могли додуматься только в Альфе. И как я понял из Ваших дальнейших пояснений - это была не Ваша ошибка, а фича банка и его умение ставить клиентов в такие условия.
переходил с ультры на вайт все автоматом перешло проблем не возникало. Очередной повод стать клиентом банка? Может товарищ или его манагер что-то нахомутал при переоформлении? Может он просто оформил блэк, а не перевыпустил?
newbie написав:В итоге от банка нужно защищаться по максимуму, отказываясь не только от его небезопасных (и мошеннических) поделок (например, мобильных аппликух), а и от его базовых продуктов, например, карт, без которых эти поделки работать не будут.
При паранойе о банках мошенниках, только полное прекращение с ним работы вам поможет. Срочно все закрывайте в альфе (даже с потерей % по депозитам за досрочку, если неразрывный, то сделайте так чтобы банк сам захотел разорвать с вами отношения, например, сделайте пару платежей на макс. суммы 450К вроде в месяц и откажитесь общаться с финмоном ) и ни ногой в него больше.
не не получится 2 раза - там лимит 500К переводил 10К 50 раз и возвращал обратно. и на этом всё. с фин мона никто не звонил. просто переводы перестали до конца месяца работать
ol_zy написав:если неразрывный, то сделайте так чтобы банк сам захотел разорвать с вами отношения, например, сделайте пару платежей на макс. суммы 450К вроде в месяц и откажитесь общаться с финмоном
Это не паранойя, а если нет, то что? Может покажете пример, как делать платежи на 450К при нуле на счете? И с чего Вы взяли, что я хочу разорвать отношения с банком? Может он хочет, но для этого нет оснований. Кроме того он еще не расчитался со мной. Что-то я Вас не понимаю. Подгорает, нет других аргументов? Спишем на весеннее обострение. Еще раз, я не ищу путей разрыва отношений с банком. А как это делается, и без Вас знаю.
Востаннє редагувалось newbie в Нед 09 тра, 2021 21:02, всього редагувалось 5 разів.
ol_zy написав:Может товарищ или его манагер что-то нахомутал при переоформлении? Может он просто оформил блэк, а не перевыпустил?
Может. Но логично предположить, что человек хотел перейти с одной карты (закончившейся) на другую и естественно хотел (а может даже и просил) перевести на нее деньги с закончившейся карты. Т.к. иначе это выглядит абсурдно. Но банк почему-то оставил деньги на закончившейся карте, вернее на ее счете, и не привязал к этому счету новую карту. Почему так произошло, сложно сказать, офпред здесь не поясняла, а клиент остался недоволен и из его слов видно, что он ожидал от банка другого. Как вариант так могло произойти, т.к. банк неклиентоориентирован (плохо обслуживает клиентов) и не умеет работать с картами и пакетами. Хотя могли быть и другие варианты.
ol_zy написав:Может товарищ или его манагер что-то нахомутал при переоформлении? Может он просто оформил блэк, а не перевыпустил?
Может. Но логично предположить, что человек хотел перейти с одной карты (закончившейся) на другую и естественно хотел (а может даже и просил) перевести на нее деньги с закончившейся карты. Т.к. иначе это выглядит абсурдно. Но банк почему-то оставил деньги на закончившейся карте, вернее на ее счете, и не привязал к этому счету новую карту. Почему так произошло, сложно сказать, офпред здесь не поясняла, а клиент остался недоволен и из его слов видно, что он ожидал от банка другого. Как вариант так могло произойти, т.к. банк неклиентоориентирован (плохо обслуживает клиентов) и не умеет работать с картами и пакетами. Хотя могли быть и другие варианты.
безусловно есть и моя вина - надо было распросить про процесс, ведь деньги мои и ответственность тоже моя. Произошло это из за того что платинум блэк закончился и его нельзя было перевыпустить. т.е. открывался блэк- а это новые р/с и соответственно деньги со старых не перешли.
PrimusInterPares написав:Произошло это из за того что платинум блэк закончился и его нельзя было перевыпустить. т.е. открывался блэк- а это новые р/с и соответственно деньги со старых не перешли.
Так на ветке люди отписывались, что перевыпускали ультру на вайт, и все было хорошо, счет сохранялся старый, а пакет был новый. Может действительно в вашем случае менеджер нахомутал ? С нормальными специалистами тут таки беда