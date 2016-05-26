newbie написав:

PrimusInterPares написав: Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках

Очередной позитивчик от аллы. Был платинум блек, который действовал до апреля. Перешел на просто блэк. Каким было мое удивление, когда баланс со старых карт не перешел на новые. Пишу в поддержку- говорят пишите заявление и через 20 дней получите деньги в кассе) Самое смешное что я отъехал от Киева на 700 км. Бест сервис. Учитесь на моих ошибках

Очередной повод отказываться от карт и вообще (по возможности) всех продуктов этого банка. Нормальный банк никогда не откроет новую карту к счету вместо старой, не переведя на эту новую карту остаток со старой. Тем более, если такая замена карт производилась по инициативе банка (принудительно). У банка есть право закрывать карты клиентов без их согласия (например, если если эти карты скомпрометировались) и выпускать вместо них новые, но у него нет права не переносить на них остаток со старых, т.к. на самом деле остаток относится к счету, а не карте, а карта - это всего лишь средство доступа к счету. Т.о. если старая карта показывала какой-то остаток на счете, то и новая (выпущенная вместо нее) должна показывать его же, если эта карта выпущена именно к этому счету.Соответственно, снимать деньги со старой карты (счета) через кассу, чтобы потом положить их на новую (на тот же счет) - это нонсенс, до которого могли додуматься только в Альфе. И как я понял из Ваших дальнейших пояснений - это была не Ваша ошибка, а фича банка и его умение ставить клиентов в такие условия.