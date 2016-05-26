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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9474947594769477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:18

  newbie написав:
  ol_zy написав:если неразрывный, то сделайте так чтобы банк сам захотел разорвать с вами отношения, например, сделайте пару платежей на макс. суммы 450К вроде в месяц и откажитесь общаться с финмоном

Это не паранойя, а если нет, то что? Может покажете пример, как делать платежи на 450К при нуле на счете?
И с чего Вы взяли, что я хочу разорвать отношения с банком? Может он хочет, но для этого нет оснований. Кроме того он еще не расчитался со мной.
Что-то я Вас не понимаю. Подгорает, нет других аргументов? Спишем на весеннее обострение.
Еще раз, я не ищу путей разрыва отношений с банком. А как это делается, и без Вас знаю.

Элементарно закинули 150К перевели назад и так 3 раза.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:20

  newbie написав:
  uaprofi написав:не не получится 2 раза - там лимит 500К

У ol_zy получится, он видимо знает, что говорит. И в финмоне разбирается :)

Если внимательно читали, то я писал про 450К в месяц и по 150К за платеж.
А несколько раз - это несколько месяцев вот так по 150К * 3 раза погонять (и желательно в течении дня все три делать).
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:28

  newbie написав:
  ol_zy написав:Может товарищ или его манагер что-то нахомутал при переоформлении? Может он просто оформил блэк, а не перевыпустил?

Может. Но логично предположить, что человек хотел перейти с одной карты (закончившейся) на другую и естественно хотел (а может даже и просил) перевести на нее деньги с закончившейся карты. Т.к. иначе это выглядит абсурдно. Но банк почему-то оставил деньги на закончившейся карте, вернее на ее счете, и не привязал к этому счету новую карту.
Почему так произошло, сложно сказать, офпред здесь не поясняла, а клиент остался недоволен и из его слов видно, что он ожидал от банка другого.
Как вариант так могло произойти, т.к. банк неклиентоориентирован (плохо обслуживает клиентов) и не умеет работать с картами и пакетами. Хотя могли быть и другие варианты.

Или клиент пожелал выпустить новый пакет и забыл уточнить, что хочет старый перевыпустить у него и приняли заявку на открытие нового, а не на перевыпуск. А если бы банк догадался и перевыпустил, то был бы другой скандал: кто просил закрывать старый пакет, я же по тем картам хотел в лаундж еще сходить. Так что история ваша без подробностей не о клиентнеориентированности банка, а просто история. А офпред по какому признаку должен догадываться о каком клиенте речь? И тем более без его просьбы подробности его истории тут светить? Или это вы запрашивали у офпреда подробности с указанием перс. инфо для разбирательства и офпред вам не ответил?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:32

  Kalgan написав:
  PrimusInterPares написав:Произошло это из за того что платинум блэк закончился и его нельзя было перевыпустить. т.е. открывался блэк- а это новые р/с и соответственно деньги со старых не перешли.

Так на ветке люди отписывались, что перевыпускали ультру на вайт, и все было хорошо, счет сохранялся старый, а пакет был новый. Может действительно в вашем случае менеджер нахомутал ? С нормальными специалистами тут таки беда :|

Я перевыпускал заранее, т.е. ультра еще была рабочей. А они автоматом не перевыпустили блэк взамен закончившегося? Не уточняли по какой причине? По идее после окончания должны были автоматом перевыпустить. При выпуске блэка вы говорили, что у вас закончился платинум блэк старый и вы хотите его перевыпустить в пакете блэк?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:39

Re: Альфа-Банк

Альфа-Банк, у вас какой-то глюк в сенсе при снятии со сбера просит ввести пароль из СМС после ввода пишет, что-то пошло не так и попробуйте позже, но потом оказывается что все успешно и деньги со сбера ушли и пришли на карту причем в веб-маб эта операция есть в истории и она успешна - в сенсе потом она тоже появляется, но сразу после отказа я ее не увидел.
И это уже несколько раз было. Первый раз (несколько дней назад) снимал со сберегательного все, а при поптке снять повторно получал отказ (хотя сумма на счету не изменилась) через вэб-маб увидел, что операция успешна и через несколько минут деньги на карту попали. Сегодня после отказа, зашел в ВЭБ и увидел, что операция проведена, через несколько минут деньги на карту зашли (хорошо что не повторял)
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:44

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:И это уже несколько раз было.

Да. И это оч. часто происходит со сбером в Сенсе :twisted:

Поэтому я не тороплюсь сразу делать перевод после активации операции свайпом.
Просто нуна сделать паузу, а то Сенс иногда даже успевает прислать ДВЕ СМС-ки подверждения, и даже может ДВА раза снять сумму... А может раза 3 вякнуть, шо шото пошло не так, по последний раз таки провести опер-ю уже БЕЗ подтверждения.
Эт новоспартанский смузисткий подход к сервису перевода своих грошей по внутрибанку :mrgreen: :evil:

ПС. Возможно эта лабута как-то связана с доступностью мобильного инета... Но полюбэ Сенс должен как-то адекватно на это все реаХироВатЬ 8)
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