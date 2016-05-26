Додано: Пон 10 тра, 2021 17:39

Альфа-Банк, у вас какой-то глюк в сенсе при снятии со сбера просит ввести пароль из СМС после ввода пишет, что-то пошло не так и попробуйте позже, но потом оказывается что все успешно и деньги со сбера ушли и пришли на карту причем в веб-маб эта операция есть в истории и она успешна - в сенсе потом она тоже появляется, но сразу после отказа я ее не увидел.

И это уже несколько раз было. Первый раз (несколько дней назад) снимал со сберегательного все, а при поптке снять повторно получал отказ (хотя сумма на счету не изменилась) через вэб-маб увидел, что операция успешна и через несколько минут деньги на карту попали. Сегодня после отказа, зашел в ВЭБ и увидел, что операция проведена, через несколько минут деньги на карту зашли (хорошо что не повторял)