ol_zy написав:если неразрывный, то сделайте так чтобы банк сам захотел разорвать с вами отношения, например, сделайте пару платежей на макс. суммы 450К вроде в месяц и откажитесь общаться с финмоном
Это не паранойя, а если нет, то что? Может покажете пример, как делать платежи на 450К при нуле на счете? И с чего Вы взяли, что я хочу разорвать отношения с банком? Может он хочет, но для этого нет оснований. Кроме того он еще не расчитался со мной. Что-то я Вас не понимаю. Подгорает, нет других аргументов? Спишем на весеннее обострение. Еще раз, я не ищу путей разрыва отношений с банком. А как это делается, и без Вас знаю.
Элементарно закинули 150К перевели назад и так 3 раза.
ol_zy написав:Может товарищ или его манагер что-то нахомутал при переоформлении? Может он просто оформил блэк, а не перевыпустил?
Может. Но логично предположить, что человек хотел перейти с одной карты (закончившейся) на другую и естественно хотел (а может даже и просил) перевести на нее деньги с закончившейся карты. Т.к. иначе это выглядит абсурдно. Но банк почему-то оставил деньги на закончившейся карте, вернее на ее счете, и не привязал к этому счету новую карту. Почему так произошло, сложно сказать, офпред здесь не поясняла, а клиент остался недоволен и из его слов видно, что он ожидал от банка другого. Как вариант так могло произойти, т.к. банк неклиентоориентирован (плохо обслуживает клиентов) и не умеет работать с картами и пакетами. Хотя могли быть и другие варианты.
Или клиент пожелал выпустить новый пакет и забыл уточнить, что хочет старый перевыпустить у него и приняли заявку на открытие нового, а не на перевыпуск. А если бы банк догадался и перевыпустил, то был бы другой скандал: кто просил закрывать старый пакет, я же по тем картам хотел в лаундж еще сходить. Так что история ваша без подробностей не о клиентнеориентированности банка, а просто история. А офпред по какому признаку должен догадываться о каком клиенте речь? И тем более без его просьбы подробности его истории тут светить? Или это вы запрашивали у офпреда подробности с указанием перс. инфо для разбирательства и офпред вам не ответил?
PrimusInterPares написав:Произошло это из за того что платинум блэк закончился и его нельзя было перевыпустить. т.е. открывался блэк- а это новые р/с и соответственно деньги со старых не перешли.
Так на ветке люди отписывались, что перевыпускали ультру на вайт, и все было хорошо, счет сохранялся старый, а пакет был новый. Может действительно в вашем случае менеджер нахомутал ? С нормальными специалистами тут таки беда
Я перевыпускал заранее, т.е. ультра еще была рабочей. А они автоматом не перевыпустили блэк взамен закончившегося? Не уточняли по какой причине? По идее после окончания должны были автоматом перевыпустить. При выпуске блэка вы говорили, что у вас закончился платинум блэк старый и вы хотите его перевыпустить в пакете блэк?
Альфа-Банк, у вас какой-то глюк в сенсе при снятии со сбера просит ввести пароль из СМС после ввода пишет, что-то пошло не так и попробуйте позже, но потом оказывается что все успешно и деньги со сбера ушли и пришли на карту причем в веб-маб эта операция есть в истории и она успешна - в сенсе потом она тоже появляется, но сразу после отказа я ее не увидел. И это уже несколько раз было. Первый раз (несколько дней назад) снимал со сберегательного все, а при поптке снять повторно получал отказ (хотя сумма на счету не изменилась) через вэб-маб увидел, что операция успешна и через несколько минут деньги на карту попали. Сегодня после отказа, зашел в ВЭБ и увидел, что операция проведена, через несколько минут деньги на карту зашли (хорошо что не повторял)
Поэтому я не тороплюсь сразу делать перевод после активации операции свайпом. Просто нуна сделать паузу, а то Сенс иногда даже успевает прислать ДВЕ СМС-ки подверждения, и даже может ДВА раза снять сумму... А может раза 3 вякнуть, шо шото пошло не так, по последний раз таки провести опер-ю уже БЕЗ подтверждения. Эт новоспартанский смузисткий подход к сервису перевода своих грошей по внутрибанку
ПС. Возможно эта лабута как-то связана с доступностью мобильного инета... Но полюбэ Сенс должен как-то адекватно на это все реаХироВатЬ