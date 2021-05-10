Додано: Пон 10 тра, 2021 20:06

PrimusInterPares написав: Произошло это из за того что платинум блэк закончился и его нельзя было перевыпустить. т.е. открывался блэк- а это новые р/с и соответственно деньги со старых не перешли. Произошло это из за того что платинум блэк закончился и его нельзя было перевыпустить. т.е. открывался блэк- а это новые р/с и соответственно деньги со старых не перешли.

Не обязательно. Новую карту и пакет можно было привязать к старому счету, предварительно отвязав (закрыв) старые. Но если так не смогли, то и в этом случае проблем не должно было быть, т.к. Вы сами могли через интернет-банкинг перевести деньги со старого счета на новый и соответственно с закончившейся карты на новую. Причем здесь принципиально, что это должен был быть перевод между счетами, а не между картами (т.к. старая карта была уже недействительна). То, что Вам предложили снять через кассу деньги с закончившейся карты и положить их на новую - это бред и издевательство над клиентом. Там есть много вариантов, как можно было разрулить эту ситуацию в пользу клиента (чтобы у Вас не было той проблемы, которая возникла) и Вам должны были подсказать, как это сделать. А Вам, похоже, навешали лапши на уши, в т.ч. в ходе последоваших после этого разбирательств. Ваш кейс - нормальная житейская ситуация, которая должна была разрешиться для Вас абсолютно без никаких неудобств. Банку незачет. В таких случаях у клиентов не должно быть сложностей и неприятностей и по ним не должно быть жалоб от клиентов.