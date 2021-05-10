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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9475947694779478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:24

  Kalgan написав:на ветке люди отписывались, что перевыпускали ультру на вайт, и все было хорошо, счет сохранялся старый, а пакет был новый. Может действительно в вашем случае менеджер нахомутал ? С нормальными специалистами тут таки беда :|

Вполне логичное предположение. Но в этом банке умеют тень на плетень наводить и при этом делать клиента виноватым. Кроме того, даже если предположить, что клиент что-то делает или хочет сделать неправильно или себе во вред, то задача менеджера предупредить его об этом и посоветовать, как сделать лучше. Однако в этом банке об этом, похоже, не знают и у него другие цели и ценности.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:29

  ol_zy написав:Элементарно закинули 150К перевели назад и так 3 раза.

Пан знает толк в изврашениях :)
Но у меня нет ни времени ни желания заниматься такими вещами.
newbie
 
Повідомлень: 6379
З нами з: 22.06.15
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:44

  ol_zy написав:Или клиент пожелал выпустить новый пакет и забыл уточнить, что хочет старый перевыпустить у него и приняли заявку на открытие нового, а не на перевыпуск. А если бы банк догадался и перевыпустил, то был бы другой скандал: кто просил закрывать старый пакет, я же по тем картам хотел в лаундж еще сходить.

Ваши предположения не соответствуют фактам, изложенным клиентом. Что-то Вы уж очень подозрительно топите за Альфу. Особенно смешно было читать про лаунж. Надо ж хоть какую-то видимость беспристрастности создавать. На аргументах, что все клиенты полоумные и всегда виноваты, далеко не уедете.
А офпреда не будем трогать. Она старается, ну и пусть. Нельзя ж от нее требовать, чтобы она действовала в интересах клиентов, а не банка. А вот совместить или хотя бы уравновесить эти интересы - это уже другой вопрос и другой уровень.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:53

  Amethyst написав:Да. И это оч. часто происходит со сбером в Сенсе :twisted:
А может раза 3 вякнуть, шо шото пошло не так, по последний раз таки провести опер-ю уже БЕЗ подтверждения. Эт новоспартанский смузисткий подход к сервису

И при этом у них хватает наглости туда всех загонять?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:07

  newbie написав:
  Amethyst написав:Да. И это оч. часто происходит со сбером в Сенсе :twisted:
А может раза 3 вякнуть, шо шото пошло не так, по последний раз таки провести опер-ю уже БЕЗ подтверждения. Эт новоспартанский смузисткий подход к сервису

И при этом у них хватает наглости туда всех загонять?

Ну я пользуюсь
Раньше юзал Лушыго, теперь Алка и Моня для оперпереноса, особенно на выходных
Плююсь, смеюсь, пью каняк.. ну делофто :mrgreen:

ПС. С Победой всех!
Amethyst
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