Додано: Пон 10 тра, 2021 20:44

ol_zy написав: Или клиент пожелал выпустить новый пакет и забыл уточнить, что хочет старый перевыпустить у него и приняли заявку на открытие нового, а не на перевыпуск. А если бы банк догадался и перевыпустил, то был бы другой скандал: кто просил закрывать старый пакет, я же по тем картам хотел в лаундж еще сходить. Или клиент пожелал выпустить новый пакет и забыл уточнить, что хочет старый перевыпустить у него и приняли заявку на открытие нового, а не на перевыпуск. А если бы банк догадался и перевыпустил, то был бы другой скандал: кто просил закрывать старый пакет, я же по тем картам хотел в лаундж еще сходить.

Ваши предположения не соответствуют фактам, изложенным клиентом. Что-то Вы уж очень подозрительно топите за Альфу. Особенно смешно было читать про лаунж. Надо ж хоть какую-то видимость беспристрастности создавать. На аргументах, что все клиенты полоумные и всегда виноваты, далеко не уедете.А офпреда не будем трогать. Она старается, ну и пусть. Нельзя ж от нее требовать, чтобы она действовала в интересах клиентов, а не банка. А вот совместить или хотя бы уравновесить эти интересы - это уже другой вопрос и другой уровень.