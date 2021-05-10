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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9476947794789479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:10

  newbie написав:
  Ромасик написав:Алла старалась для пересичных

Отмазка, к тому же противоречащая принципам диджитализации, согласно которым каждому клиенту нужно предоставлять ту услугу и в той форме, которая ему нужна. А не загалом всім по принципу "на тобі Боже, шо мені негоже".

не понял как диджитализация связана с customer satisfaction?
Куча разных пакетов, кредиток, внепакетных карт, возможности этим всем жонглировать - то что явно не касается цифры.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:15

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Что-то Вы уж очень подозрительно топите за Альфу.

что-то вы подозрительно топите против альфы, как буд-то в других банках все замечательно и нет подобных проблем.
то что вы или не умеете правильно или боитесь пользоваться картами не означает, что они зло и от них другим надо отказываться.
В каждом банке есть свои минусы и плюсы. Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя. В скунсе вообще в начале списывали комис путем уменьшения баланса по карте без отражения в выписках и в текущих операциях, просто тупо менялся баланс в меньшую сторону.
В альфе вы можете обратиться к офпреду и часто вам сторнируют спорное списание.
По поводу карт и счетов перекинуть с заблокированной (по сроку или нет) карты на другую активную или снять средства можно, но в отделении, т.к. по их правилам в ИБ нельзя делать операции с картсчетов, если нет активных карт, но в отделении вам все перекинут.
Клиент ли ориентированный банк? Благодаря офпреду более клиенториентирован чем многие другие, но минусов как и у других много, тут хотя бы иногда эти минусы пытаются исправить иногда индивидуально иногда на общих основаниях.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:43

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя.

ИМХО, всё же тут есть какая-то проблема с этим Альфа-чек. Всё было ОК и тут в мае на тебе - списывают Альфа-чек по 3 картам из 4. Смотрю в настройки - SMS-уведомления включены, хотя я переключал на пуши и приходили мне только пуши. Более того, после нечастых входов в Sense я перепроверяю в старом приложении, что всё также включены пуши, потому что на первых порах были интересные эффекты с переключением пушей. В последнее время таких переключений не наблюдал, но тем не менее. Но даже такие переключения не объяснили бы, почему SMS-уведомления были включены по 3 картам из 4.
Написал в поддержку, создали заявку, деньги вернули, но у меня так и остался вопрос: почему SMS-уведомления оказались включены, если я их не включал.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:45

  Ромасик написав:не понял как диджитализация связана с customer satisfaction?

Цель диджитализации - повышение customer satisfaction.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:59

Re: Альфа-Банк

  ingtrans написав:Более того, после нечастых входов в Sense я перепроверяю в старом приложении, что всё также включены пуши, потому что на первых порах были интересные эффекты с переключением пушей. В последнее время таких переключений не наблюдал, но тем не менее.

именно из-за этого у вас пуши и слетают. Не нужно юзать один и тот же экк в разных приложухах :(
Я юзаю один экк в Сенсе, а 2й в Мобайле на постоянной основе, т.к. спартанцы криво сделали переключалку в Сенсе между экками. За последних полгода вылета с пушами не было. Но в самом начале Алка (спасибо ОфПреду) абонку один раз вертала в зад :)
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 11 тра, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:59

  ol_zy написав:из-за того, что с вас списали абонку за СМС ...

В альфе вы можете обратиться к офпреду и вам сторнируют спорное списание

Врать и перекручивать факты нехорошо. Этим Вы мне напоминаете юристов Альфы.
Абонку списывали не за СМС, а ни за что, поскольку СМС не было (т.к. не было операций по которым они посылаются). Юристы Альфы соврали, что услуга оказывалась, хотя доказательства этого не предоставили. И Вы туда же. Договор это не услуга, за него абонка не может списываться.
Офпред не может сторнировать списание за неоказывававшуюся услугу Альфа-чек. Может только предложить сорри-бонусы.
Невозможность списания со счета, к которому нет активной карты, это полный бред. Такое возможно только в очень отсталых банках.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:18

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:именно из-за этого у вас пуши и слетают. Не нужно юзать один и тот же экк в разных приложухах

Я об этом знаю и поэтому перепроверял. Но это не объясняет факт слетания пушей по 3 картам из 4. Когда я наблюдал такие проблемы, то слетали пуши по всем картам, а тут только по 3.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:22

Re: Альфа-Банк

Amethyst, один раз слетят, потом перенастроить и будет норм. На телефоне два приложения, один аккаунт у них :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:31

  MASolomko написав:Amethyst, один раз слетят, потом перенастроить и будет норм. На телефоне два приложения, один аккаунт у них :)

Ну у меня больше десяти карт в мобайле -- мне оч. больно их перенастраивать. Це дурня якась от спартанцев. Неужели низзя сделать нормальную переключалку между экками в Сенсе. Я бы ток в Сенсе и сидел :evil:
У других банок все норм подобное работает: Ламбард, Т2Ю, ПУМБ, Валя, Фарсик...
Amethyst
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