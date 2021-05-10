Додано: Вів 11 тра, 2021 14:15

newbie написав: Что-то Вы уж очень подозрительно топите за Альфу. Что-то Вы уж очень подозрительно топите за Альфу.

что-то вы подозрительно топите против альфы, как буд-то в других банках все замечательно и нет подобных проблем.то что вы или не умеете правильно или боитесь пользоваться картами не означает, что они зло и от них другим надо отказываться.В каждом банке есть свои минусы и плюсы. Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя. В скунсе вообще в начале списывали комис путем уменьшения баланса по карте без отражения в выписках и в текущих операциях, просто тупо менялся баланс в меньшую сторону.В альфе вы можете обратиться к офпреду и часто вам сторнируют спорное списание.По поводу карт и счетов перекинуть с заблокированной (по сроку или нет) карты на другую активную или снять средства можно, но в отделении, т.к. по их правилам в ИБ нельзя делать операции с картсчетов, если нет активных карт, но в отделении вам все перекинут.Клиент ли ориентированный банк? Благодаря офпреду более клиенториентирован чем многие другие, но минусов как и у других много, тут хотя бы иногда эти минусы пытаются исправить иногда индивидуально иногда на общих основаниях.