RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9477947894799480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:34

Ужос. И туда еще всех тянут :)
newbie
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9477947894799480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Google Feedfetcher, Kevin, melkh, ol_zy, wolt450 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4776, 4777, 4778
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47777 6055286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 20:06
anis
А-Банк 1 ... 1900, 1901, 1902
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19015 2769227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 19:28
vovareuckij
ОКСІ БАНК 1 ... 111, 112, 113
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
1129 175805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 16:11
unknownurl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.