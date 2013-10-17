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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 19:34
Ужос. И туда еще всех тянут
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Додано: Вів 11 тра, 2021 20:33
newbie написав: ol_zy написав:
из-за того, что с вас списали абонку за СМС ...
В альфе вы можете обратиться к офпреду и вам сторнируют спорное списание
Врать и перекручивать факты нехорошо. Этим Вы мне напоминаете юристов Альфы.
Абонку списывали не за СМС, а ни за что, поскольку СМС не было (т.к. не было операций по которым они посылаются). Юристы Альфы соврали, что услуга оказывалась, доказательства этого не предоставили. И Вы туда же. Договор это не услуга, за него абонка не может списываться.
Офпред не может сторнировать списание за неоказывавшуюся услугу Альфа-чек. Может только предложить сорри-бонусы.
Невозможность списания со счета, к которому нет активной карты, это полный бред. Такое возможно только в очень отсталых банках.
Конечно не за СМС это мы тут так называем АльфаЧек - думал вы знаете. Это не за фактически посланные СМС, а за то, что в случае чего вам пошлют СМС.
Ранее сторнировали, сейчас это делают сорри-бонусами - по факту тоже сторнирование, только вид сбоку (это если бонусов с учетом налогов дадут, которые потом с бонусов спишут)
И крайне не желательно вырывать фразы из и приводить не полностью выдавая это за вранье и перекручивание. Врете как раз вы, я написал вот так
В альфе вы можете обратиться к офпреду и часто вам сторнируют спорное списание.
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ol_zy
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Додано: Вів 11 тра, 2021 20:36
ingtrans написав: ol_zy написав:
Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя.
ИМХО, всё же тут есть какая-то проблема с этим Альфа-чек. Всё было ОК и тут в мае на тебе - списывают Альфа-чек по 3 картам из 4. Смотрю в настройки - SMS-уведомления включены, хотя я переключал на пуши и приходили мне только пуши. Более того, после нечастых входов в Sense я перепроверяю в старом приложении, что всё также включены пуши, потому что на первых порах были интересные эффекты с переключением пушей. В последнее время таких переключений не наблюдал, но тем не менее. Но даже такие переключения не объяснили бы, почему SMS-уведомления были включены по 3 картам из 4.
Написал в поддержку, создали заявку, деньги вернули, но у меня так и остался вопрос: почему SMS-уведомления оказались включены, если я их не включал.
Никто и не отрицает, что она была при запуске сенса. И возвращали такое списание при обращении. Так же все тут предупреждали, что после запуска старого/нового - надо проверять пуши. Но в последнее время вроде такого не происходит.
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ol_zy
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Додано: Вів 11 тра, 2021 20:41
cohan написав: Amethyst написав:
Я бы ток в Сенсе и сидел
так все бы сидели, но не сидят
вот именно (с)
сегодня то ИБ не пуска, то пуска но смс не шлет... зае
у меня наоборот сегодня и пускало и смс-ы слало за секунду и переводы по счету за пару минут летали.
Сенс очень чувствителен к интернету, если чуть сбоит/тормозит, то все... Они еще не научились повторно запрашивать сервер при сбое, чтобы клиенту не показывать ой, что-то пошло не так...
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Додано: Вів 11 тра, 2021 22:07
ol_zy написав:
Конечно не за СМС это мы тут так называем АльфаЧек - думал вы знаете. Это не за фактически посланные СМС, а за то, что в случае чего вам пошлют СМС.
Ранее сторнировали, сейчас это делают сорри-бонусами - по факту тоже сторнирование, только вид сбоку
Вы хоть думайте, что пишете, т.к. бред же полный. СМС = Альфа-чек, но плату берут не за них, а за то, что в случае чего Вам их пошлют. Так за услугу (действие) или за обещание (намерение)? Юрист, у которой я просил предоставить доказательства предоставления мне услуг, написала, что они были мне предоставлены. Видимо, доказательствами она считает свои слова. Интересно, в судах она также аргументированно доказывает свои доводы? Вы уж как то договоритесь с ней и однообразно пишите, а то сначала за отправленнные смс, потом за обещанные. Обещать не значит жениться и за обещания деньги не берут.
Ну а то, что сторнирование это бонусы, вообще ни на какую голову не лезет. Типа слышал звон, но не знаю где он. Зачем употреблять слова, смысла которых не знаете?
Чем больше Вы защищаете этот банк, тем хуже ему делаете, т.к. это выглядит просто смешно.
З.Ы. Я понимаю, что "мы тут в Альфе так считаем", но есть же и общепринятое понимание и другие банки, где так не считают.
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newbie
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Додано: Вів 11 тра, 2021 22:23
newbie написав:
Вы хоть думайте, что пишете, ну бред же полный. СМС = Альфа-чек, но плату берут не за них, а за то, что в случае чего Вам их пошлют. Так за услугу (действие) или за обещание (намерение)?
Ну вроде же логично - услуга Альфа-чек, за которую берут плату, если это СМС или не берут, если это PUSH -- заключается в том, что про любое движение по вашему счету вам будет отправлен пуш/смс с информацией. Не было движений - не было уведомлений, но услуга все равно же была оказана.
Тут как с абонплатой за безлимитный интернет, например. Вы можете не использовать ни одного байта трафика в месяц, но если не оплатите тариф, то интернета вам не видать. Или же нужно переходить на предоставление услуг с оплатой по объему.
Но Альфа-чек не предусматривает плату за каждое отправленное смс отдельно
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