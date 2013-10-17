Додано: Вів 11 тра, 2021 22:07

ol_zy написав: Конечно не за СМС это мы тут так называем АльфаЧек - думал вы знаете. Это не за фактически посланные СМС, а за то, что в случае чего вам пошлют СМС.

Ранее сторнировали, сейчас это делают сорри-бонусами - по факту тоже сторнирование, только вид сбоку Конечно не за СМС это мы тут так называем АльфаЧек - думал вы знаете. Это не за фактически посланные СМС, а за то, что в случае чего вам пошлют СМС.Ранее сторнировали, сейчас это делают сорри-бонусами - по факту тоже сторнирование, только вид сбоку

Вы хоть думайте, что пишете, т.к. бред же полный. СМС = Альфа-чек, но плату берут не за них, а за то, что в случае чего Вам их пошлют. Так за услугу (действие) или за обещание (намерение)? Юрист, у которой я просил предоставить доказательства предоставления мне услуг, написала, что услуги были мне предоставлены. Видимо, доказательствами она считает свои слова. Интересно, в судах она также аргументированно доказывает свои доводы? Вы уж как то договоритесь с ней и однообразно пишите, а то сначала за отправленнные смс, потом за обещанные. Обещать не значит жениться и за обещания деньги не берут.Ну а то, что сторнирование это бонусы, вообще ни на какую голову не лезет. Типа слышал звон, но не знаю где он. Зачем употреблять слова, смысла которых не знаете?Чем больше Вы защищаете этот банк, тем хуже ему делаете, т.к. это выглядит просто смешно.З.Ы. Я понимаю, что "мы тут в Альфе так считаем", но есть же и общепринятое понимание и другие банки, где так не считают.