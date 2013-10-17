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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:33
Конечно не за СМС это мы тут так называем АльфаЧек - думал вы знаете. Это не за фактически посланные СМС, а за то, что в случае чего вам пошлют СМС.
Ранее сторнировали, сейчас это делают сорри-бонусами - по факту тоже сторнирование, только вид сбоку (это если бонусов с учетом налогов дадут, которые потом с бонусов спишут)
И крайне не желательно вырывать фразы из и приводить не полностью выдавая это за вранье и перекручивание. Врете как раз вы, я написал вот так
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:36
Никто и не отрицает, что она была при запуске сенса. И возвращали такое списание при обращении. Так же все тут предупреждали, что после запуска старого/нового - надо проверять пуши. Но в последнее время вроде такого не происходит.
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:41
у меня наоборот сегодня и пускало и смс-ы слало за секунду и переводы по счету за пару минут летали.
Сенс очень чувствителен к интернету, если чуть сбоит/тормозит, то все... Они еще не научились повторно запрашивать сервер при сбое, чтобы клиенту не показывать ой, что-то пошло не так...
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:07
Вы хоть думайте, что пишете, т.к. бред же полный. СМС = Альфа-чек, но плату берут не за них, а за то, что в случае чего Вам их пошлют. Так за услугу (действие) или за обещание (намерение)? Юрист, у которой я просил предоставить доказательства предоставления мне услуг, написала, что услуги были мне предоставлены. Видимо, доказательствами она считает свои слова. Интересно, в судах она также аргументированно доказывает свои доводы? Вы уж как то договоритесь с ней и однообразно пишите, а то сначала за отправленнные смс, потом за обещанные. Обещать не значит жениться и за обещания деньги не берут.
Ну а то, что сторнирование это бонусы, вообще ни на какую голову не лезет. Типа слышал звон, но не знаю где он. Зачем употреблять слова, смысла которых не знаете?
Чем больше Вы защищаете этот банк, тем хуже ему делаете, т.к. это выглядит просто смешно.
З.Ы. Я понимаю, что "мы тут в Альфе так считаем", но есть же и общепринятое понимание и другие банки, где так не считают.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 11 тра, 2021 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:23
Re: Альфа-Банк
Ну вроде же логично - услуга Альфа-чек, за которую берут плату, если это СМС или не берут, если это PUSH -- заключается в том, что про любое движение по вашему счету вам будет отправлен пуш/смс с информацией. Не было движений - не было уведомлений, но услуга все равно же была оказана.
Тут как с абонплатой за безлимитный интернет, например. Вы можете не использовать ни одного байта трафика в месяц, но если не оплатите тариф, то интернета вам не видать. Или же нужно переходить на предоставление услуг с оплатой по объему.
Но Альфа-чек не предусматривает плату за каждое отправленное смс отдельно
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:43
Альфа-чек это смс-информирование, которое существовало задолго до пушей. Услуга заключается в отправке смс о платежных операциях. Абонплат в банках нет, есть комиссии (плата за услуги). Не нужно путать грешное с праведным. Так можно до абонплат (комиссий) за вход в банк договориться или за воздух, в общем ни за что. Банки так не делают, т.к. такое больше на мошенничество похоже, тем более, когда делается с нарушением своих же правил.
И заметьте, что это информирование не о любом движении, а только об инициированном клиентом, т.е. о совершенных им платежных (расходных) операциях. Интернет - это услуга, которую нельзя сравнить с альфа-чеком. Интернет никто никому не навязывает и принудительно не подключает. А за альфа-чек с половины клиентов плату берут мошеннически (хоть никакой услуги при этом не оказывают).
Купил билет и не поехал - это одно, а списывать за поездки со всех подряд, даже с тех кто не ездит и в принципе не может поехать - это другое (и больше похоже на мошенничество). Особенно когда речь идет о коммерческой организации, а не скажем о государстве (с его налогами) или благодетельности.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:22
Подскажите, есть карта, у которой заканчивается срок действия и есть использованный кред.лимит.
Нужно ли погасить полностью кред.лимит? От банка пришло сообщение что новую карту отправят почтой.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:23
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