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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9478947994809481>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:33

  newbie написав:
  ol_zy написав:из-за того, что с вас списали абонку за СМС ...

В альфе вы можете обратиться к офпреду и вам сторнируют спорное списание

Врать и перекручивать факты нехорошо. Этим Вы мне напоминаете юристов Альфы.
Абонку списывали не за СМС, а ни за что, поскольку СМС не было (т.к. не было операций по которым они посылаются). Юристы Альфы соврали, что услуга оказывалась, доказательства этого не предоставили. И Вы туда же. Договор это не услуга, за него абонка не может списываться.
Офпред не может сторнировать списание за неоказывавшуюся услугу Альфа-чек. Может только предложить сорри-бонусы.
Невозможность списания со счета, к которому нет активной карты, это полный бред. Такое возможно только в очень отсталых банках.

Конечно не за СМС это мы тут так называем АльфаЧек - думал вы знаете. Это не за фактически посланные СМС, а за то, что в случае чего вам пошлют СМС.
Ранее сторнировали, сейчас это делают сорри-бонусами - по факту тоже сторнирование, только вид сбоку (это если бонусов с учетом налогов дадут, которые потом с бонусов спишут)
И крайне не желательно вырывать фразы из и приводить не полностью выдавая это за вранье и перекручивание. Врете как раз вы, я написал вот так
В альфе вы можете обратиться к офпреду и часто вам сторнируют спорное списание.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:36

  ingtrans написав:
  ol_zy написав:Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя.

ИМХО, всё же тут есть какая-то проблема с этим Альфа-чек. Всё было ОК и тут в мае на тебе - списывают Альфа-чек по 3 картам из 4. Смотрю в настройки - SMS-уведомления включены, хотя я переключал на пуши и приходили мне только пуши. Более того, после нечастых входов в Sense я перепроверяю в старом приложении, что всё также включены пуши, потому что на первых порах были интересные эффекты с переключением пушей. В последнее время таких переключений не наблюдал, но тем не менее. Но даже такие переключения не объяснили бы, почему SMS-уведомления были включены по 3 картам из 4.
Написал в поддержку, создали заявку, деньги вернули, но у меня так и остался вопрос: почему SMS-уведомления оказались включены, если я их не включал.

Никто и не отрицает, что она была при запуске сенса. И возвращали такое списание при обращении. Так же все тут предупреждали, что после запуска старого/нового - надо проверять пуши. Но в последнее время вроде такого не происходит.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:41

  cohan написав:
  Amethyst написав:Я бы ток в Сенсе и сидел :evil:


так все бы сидели, но не сидят
вот именно (с)


сегодня то ИБ не пуска, то пуска но смс не шлет... зае

у меня наоборот сегодня и пускало и смс-ы слало за секунду и переводы по счету за пару минут летали.
Сенс очень чувствителен к интернету, если чуть сбоит/тормозит, то все... Они еще не научились повторно запрашивать сервер при сбое, чтобы клиенту не показывать ой, что-то пошло не так...
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:23

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Вы хоть думайте, что пишете, ну бред же полный. СМС = Альфа-чек, но плату берут не за них, а за то, что в случае чего Вам их пошлют. Так за услугу (действие) или за обещание (намерение)?

Ну вроде же логично - услуга Альфа-чек, за которую берут плату, если это СМС или не берут, если это PUSH -- заключается в том, что про любое движение по вашему счету вам будет отправлен пуш/смс с информацией. Не было движений - не было уведомлений, но услуга все равно же была оказана.
Тут как с абонплатой за безлимитный интернет, например. Вы можете не использовать ни одного байта трафика в месяц, но если не оплатите тариф, то интернета вам не видать. Или же нужно переходить на предоставление услуг с оплатой по объему.
Но Альфа-чек не предусматривает плату за каждое отправленное смс отдельно :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:22

Подскажите, есть карта, у которой заканчивается срок действия и есть использованный кред.лимит.
Нужно ли погасить полностью кред.лимит? От банка пришло сообщение что новую карту отправят почтой.
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:23

  bmwbmw написав:Подскажите, есть карта, у которой заканчивается срок действия и есть использованный кред.лимит.
Нужно ли погасить полностью кред.лимит? От банка пришло сообщение что новую карту отправят почтой.

Доброго дня. Погашати не потрібно. Отримаєте нову картку і будете користуватись як раніше.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:06

Re: Альфа-Банк

А коли там день подяки по еко-картці? Щось не видно свіжих бонусів.

Посилання http://www.podyaka.eko.com.ua/site/ "замовляйте карту «ЕКО-МАКСИМУМ» тут" веде на https://alfabank.ua/creditcard/eco3/ekosite.php "404 Сторінку не знайдено"
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:15

  Ой+ написав:А коли там день подяки по еко-картці? Щось не видно свіжих бонусів.

Посилання http://www.podyaka.eko.com.ua/site/ "замовляйте карту «ЕКО-МАКСИМУМ» тут" веде на https://alfabank.ua/creditcard/eco3/ekosite.php "404 Сторінку не знайдено"

Доброго дня. Банк передає інформацію щодо бонусів до 15 числа кожного місяця. ЕКО виплачує бонуси згідно власних правил. Посилання подивимось та виправимо, дякуємо а сигнал.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:29

  Alfa_Bank написав:
  Ой+ написав:А коли там день подяки по еко-картці? Щось не видно свіжих бонусів.

Посилання http://www.podyaka.eko.com.ua/site/ "замовляйте карту «ЕКО-МАКСИМУМ» тут" веде на https://alfabank.ua/creditcard/eco3/ekosite.php "404 Сторінку не знайдено"

Доброго дня. Банк передає інформацію щодо бонусів до 15 числа кожного місяця. ЕКО виплачує бонуси згідно власних правил. Посилання подивимось та виправимо, дякуємо а сигнал.

Посилання працює.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:55

Re: Альфа-Банк

Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет
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