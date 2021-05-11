ingtrans написав:

ol_zy написав: Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя. Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя.

ИМХО, всё же тут есть какая-то проблема с этим Альфа-чек. Всё было ОК и тут в мае на тебе - списывают Альфа-чек по 3 картам из 4. Смотрю в настройки - SMS-уведомления включены, хотя я переключал на пуши и приходили мне только пуши. Более того, после нечастых входов в Sense я перепроверяю в старом приложении, что всё также включены пуши, потому что на первых порах были интересные эффекты с переключением пушей. В последнее время таких переключений не наблюдал, но тем не менее. Но даже такие переключения не объяснили бы, почему SMS-уведомления были включены по 3 картам из 4.Написал в поддержку, создали заявку, деньги вернули, но у меня так и остался вопрос: почему SMS-уведомления оказались включены, если я их не включал.