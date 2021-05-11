ol_zy написав:из-за того, что с вас списали абонку за СМС ...
В альфе вы можете обратиться к офпреду и вам сторнируют спорное списание
Врать и перекручивать факты нехорошо. Этим Вы мне напоминаете юристов Альфы. Абонку списывали не за СМС, а ни за что, поскольку СМС не было (т.к. не было операций по которым они посылаются). Юристы Альфы соврали, что услуга оказывалась, доказательства этого не предоставили. И Вы туда же. Договор это не услуга, за него абонка не может списываться. Офпред не может сторнировать списание за неоказывавшуюся услугу Альфа-чек. Может только предложить сорри-бонусы. Невозможность списания со счета, к которому нет активной карты, это полный бред. Такое возможно только в очень отсталых банках.
Конечно не за СМС это мы тут так называем АльфаЧек - думал вы знаете. Это не за фактически посланные СМС, а за то, что в случае чего вам пошлют СМС. Ранее сторнировали, сейчас это делают сорри-бонусами - по факту тоже сторнирование, только вид сбоку (это если бонусов с учетом налогов дадут, которые потом с бонусов спишут) И крайне не желательно вырывать фразы из и приводить не полностью выдавая это за вранье и перекручивание. Врете как раз вы, я написал вот так
В альфе вы можете обратиться к офпреду и часто вам сторнируют спорное списание.
ol_zy написав:Но из-за того, что с вас списали абонку за СМС, который вы забыли отключить (и СМС платный прописан в тарифах), кричать что банк мошенник и призывать всех закрывать тут все - это уже паранойя.
ИМХО, всё же тут есть какая-то проблема с этим Альфа-чек. Всё было ОК и тут в мае на тебе - списывают Альфа-чек по 3 картам из 4. Смотрю в настройки - SMS-уведомления включены, хотя я переключал на пуши и приходили мне только пуши. Более того, после нечастых входов в Sense я перепроверяю в старом приложении, что всё также включены пуши, потому что на первых порах были интересные эффекты с переключением пушей. В последнее время таких переключений не наблюдал, но тем не менее. Но даже такие переключения не объяснили бы, почему SMS-уведомления были включены по 3 картам из 4. Написал в поддержку, создали заявку, деньги вернули, но у меня так и остался вопрос: почему SMS-уведомления оказались включены, если я их не включал.
Никто и не отрицает, что она была при запуске сенса. И возвращали такое списание при обращении. Так же все тут предупреждали, что после запуска старого/нового - надо проверять пуши. Но в последнее время вроде такого не происходит.
сегодня то ИБ не пуска, то пуска но смс не шлет... зае
у меня наоборот сегодня и пускало и смс-ы слало за секунду и переводы по счету за пару минут летали. Сенс очень чувствителен к интернету, если чуть сбоит/тормозит, то все... Они еще не научились повторно запрашивать сервер при сбое, чтобы клиенту не показывать ой, что-то пошло не так...
newbie написав:Вы хоть думайте, что пишете, ну бред же полный. СМС = Альфа-чек, но плату берут не за них, а за то, что в случае чего Вам их пошлют. Так за услугу (действие) или за обещание (намерение)?
Ну вроде же логично - услуга Альфа-чек, за которую берут плату, если это СМС или не берут, если это PUSH -- заключается в том, что про любое движение по вашему счету вам будет отправлен пуш/смс с информацией. Не было движений - не было уведомлений, но услуга все равно же была оказана. Тут как с абонплатой за безлимитный интернет, например. Вы можете не использовать ни одного байта трафика в месяц, но если не оплатите тариф, то интернета вам не видать. Или же нужно переходить на предоставление услуг с оплатой по объему. Но Альфа-чек не предусматривает плату за каждое отправленное смс отдельно
bmwbmw написав:Подскажите, есть карта, у которой заканчивается срок действия и есть использованный кред.лимит. Нужно ли погасить полностью кред.лимит? От банка пришло сообщение что новую карту отправят почтой.
Доброго дня. Погашати не потрібно. Отримаєте нову картку і будете користуватись як раніше.
Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет