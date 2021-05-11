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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:20
Stringer написав:
Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят.
Думаю, что проблема не в алле, а в сервисе.
Что за сервис ?
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mustbe
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:32
Stringer написав:
Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет
У меня карта Альфы сохранена в нескольких сервисах и всё работает
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velvet
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:58
Stringer написав:
Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет
Доброго дня. Таких ситуацій не спостерігали. Дайте деталі, будь ласка, перевіримо.
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Alfa_Bank
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Сер 12 тра, 2021 10:03
cohan
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