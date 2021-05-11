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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9478947994809481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:20

  Stringer написав:Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят.

Думаю, что проблема не в алле, а в сервисе.
Что за сервис ?
mustbe
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Повідомлень: 5449
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:32

  Stringer написав:Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет

У меня карта Альфы сохранена в нескольких сервисах и всё работает
velvet
 
Повідомлень: 3835
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Подякували: 561 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:58

  Stringer написав:Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет

Доброго дня. Таких ситуацій не спостерігали. Дайте деталі, будь ласка, перевіримо.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10301
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 959 раз.
 
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  #<1 ... 9478947994809481
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