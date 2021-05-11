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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9478947994809481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:20

  Stringer написав:Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят.

Думаю, что проблема не в алле, а в сервисе.
Что за сервис ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:32

  Stringer написав:Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет

У меня карта Альфы сохранена в нескольких сервисах и всё работает
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:58

  Stringer написав:Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет

Доброго дня. Таких ситуацій не спостерігали. Дайте деталі, будь ласка, перевіримо.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:23

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Посилання працює.


Зараз дійсно працює, але декілька тицяв до обіду і вискакувала картинка, жаль не заскрінив, з лежачим кеш'ю на фоні 404. Доволі оригінальна.
Ну то таке, дякую за інформацію про терміни передачі бонусів, а то щось так зразу на сайті не видно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:25

Re: Альфа-Банк

ради интереса - кто то пробовал свифтовать через аллу последнее время?
Условия так себе:

Для отправки свифт перевода согласно ПП НБУ 5 необходимо предоставить:
-брокерский договор ( с переводом)
-письменная переписка(скрин) где ведется переписка от Вас с брокерской компанией для покупки ЦБ.
Стоимость перевода 1% мин 25 дол. + Е-лимит 3500грн.

Похоже на договорняк между банками кто чем занимается. если в примате с 10ки отдаешь в районе 65 долларов, то тут 225.

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 349
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:33

  PrimusInterPares написав:ради интереса - кто то пробовал свифтовать через аллу последнее время?
Условия так себе:

Для отправки свифт перевода согласно ПП НБУ 5 необходимо предоставить:
-брокерский договор ( с переводом)
-письменная переписка(скрин) где ведется переписка от Вас с брокерской компанией для покупки ЦБ.
Стоимость перевода 1% мин 25 дол. + Е-лимит 3500грн.

Похоже на договорняк между банками кто чем занимается. если в примате с 10ки отдаешь в районе 65 долларов, то тут 225.


Доброго дня. Звідки у вас інформація про такі тарифи? Актуальні тарифи за посиланням - Тарифи АТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприєницької діяльності) - п.2.6.2 та 2.6.3.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:45

  Ой+ написав:
  Alfa_Bank написав:Посилання працює.


Зараз дійсно працює, але декілька тицяв до обіду і вискакувала картинка, жаль не заскрінив, з лежачим кеш'ю на фоні 404. Доволі оригінальна.
Ну то таке, дякую за інформацію про терміни передачі бонусів, а то щось так зразу на сайті не видно.

Ми встигли заскринити :wink: Свої бонуси ми нараховуємо та передаємо, коли вони відобразяться на бонусному рахунку Подяки краще дізнаватись у ЕКО.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 959 раз.
 
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  #<1 ... 9478947994809481
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