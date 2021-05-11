Stringer написав:Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет
У меня карта Альфы сохранена в нескольких сервисах и всё работает
Stringer написав:Хм, обнаружил интересную подробность, Альфа не даёт возможность переводить со своих карт в других сервисах, если карта в этих сервисах сохранена. Если вводить данные каждый раз вручную, то платежи проходят. Неделю бился над разгадкой, может кому то поможет
Доброго дня. Таких ситуацій не спостерігали. Дайте деталі, будь ласка, перевіримо.
Зараз дійсно працює, але декілька тицяв до обіду і вискакувала картинка, жаль не заскрінив, з лежачим кеш'ю на фоні 404. Доволі оригінальна. Ну то таке, дякую за інформацію про терміни передачі бонусів, а то щось так зразу на сайті не видно.
ради интереса - кто то пробовал свифтовать через аллу последнее время? Условия так себе:
Для отправки свифт перевода согласно ПП НБУ 5 необходимо предоставить: -брокерский договор ( с переводом) -письменная переписка(скрин) где ведется переписка от Вас с брокерской компанией для покупки ЦБ. Стоимость перевода 1% мин 25 дол. + Е-лимит 3500грн.
Похоже на договорняк между банками кто чем занимается. если в примате с 10ки отдаешь в районе 65 долларов, то тут 225.
PrimusInterPares написав:ради интереса - кто то пробовал свифтовать через аллу последнее время? Условия так себе:
Для отправки свифт перевода согласно ПП НБУ 5 необходимо предоставить: -брокерский договор ( с переводом) -письменная переписка(скрин) где ведется переписка от Вас с брокерской компанией для покупки ЦБ. Стоимость перевода 1% мин 25 дол. + Е-лимит 3500грн.
Похоже на договорняк между банками кто чем занимается. если в примате с 10ки отдаешь в районе 65 долларов, то тут 225.
Зараз дійсно працює, але декілька тицяв до обіду і вискакувала картинка, жаль не заскрінив, з лежачим кеш'ю на фоні 404. Доволі оригінальна. Ну то таке, дякую за інформацію про терміни передачі бонусів, а то щось так зразу на сайті не видно.
Ми встигли заскринити Свої бонуси ми нараховуємо та передаємо, коли вони відобразяться на бонусному рахунку Подяки краще дізнаватись у ЕКО.