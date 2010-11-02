M-Audio написав:Неожиданно в сенсе обнаружил акцию про 50 гривен за коммуналку. Я знал про нее, но у меня она не отображалась. Вопрос: срок разбит на этапы, но бонус дадут всего за одну операцию в одном из этапов, вроде из условий выходит так. Верно?
И оказывается только за "Визу" дают, а MC - нет. Интересно, что сыграло роль, что у меня эта акция появилась, может то, что я оплатил не так давно платеж, причем с MC, без надежды на бонус, просто так надо было?
думаю, расширили аудиторию просто, туго сенс идет
ну а Виза всем известно что в Украине в Ж, поэтому где можно акции "виза транзакции" делают, тут просто пошла паравозом, раз все равно на маркетинг сенса тратиться...