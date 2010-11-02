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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9479948094819482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:51

  M-Audio написав:Неожиданно в сенсе обнаружил акцию про 50 гривен за коммуналку. Я знал про нее, но у меня она не отображалась. Вопрос: срок разбит на этапы, но бонус дадут всего за одну операцию в одном из этапов, вроде из условий выходит так. Верно?

И оказывается только за "Визу" дают, а MC - нет. Интересно, что сыграло роль, что у меня эта акция появилась, может то, что я оплатил не так давно платеж, причем с MC, без надежды на бонус, просто так надо было?


думаю, расширили аудиторию просто, туго сенс идет

ну а Виза всем известно что в Украине в Ж, поэтому где можно акции "виза транзакции" делают, тут просто пошла паравозом, раз все равно на маркетинг сенса тратиться...
cohan
 
Повідомлень: 1692
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  #<1 ... 9479948094819482
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