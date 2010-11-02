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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9485948694879488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 14:09

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:В мене було відкрито обидва пакети

Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф

Тоді варто менеджера попередити, інакше - будуть варіанти.
Кочевник
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 16.02.17
Подякував: 335 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 14:23

  Кочевник написав:
  Amethyst написав:
  Кочевник написав:В мене було відкрито обидва пакети

Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф

Тоді варто менеджера попередити, інакше - будуть варіанти.

У меня суперПерсМен, все на контроле :P
Amethyst
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Повідомлень: 175
З нами з: 05.05.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:06

Эко-зарплата приехала
mustbe
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Повідомлень: 5462
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 571 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:29

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:В мене було відкрито обидва пакети

Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф


в мене і старий пакет і новий
старий помре своєю смертю в дату експірації карток (то ще не скоро)
+ до старого пакет повязані депозити...
greenozon
 
Повідомлень: 11328
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 872 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:37

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  Кочевник написав:В мене було відкрито обидва пакети

Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф


в мене і старий пакет і новий
старий помре своєю смертю в дату експірації карток (то ще не скоро)
+ до старого пакет повязані депозити...

Ну т.е. вы пытаетесь НЕ платить ДВЕ абонки 8)
А я не плачу одну
Amethyst
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Повідомлень: 175
З нами з: 05.05.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 15:00

Представитель банка здесь отвечала что абонка по карте White выпущенной взамен карты погорельца снимается в минус 1 раз. Уточните пожалуйста: в марте сняли абонку 25гр в минус, в апреле не было движений - абонку не сняли, в мае были движения - снимут ли абонку если будет 0 на карте?
tano
 
Повідомлень: 309
З нами з: 20.10.14
Подякував: 63 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 05:34

Re: Альфа-Банк

Приймав участь у акції по сплаті комуналки. ( Акція висвічувалася в мене у додатку) Заплатив 51 грн 21го квітня. МСС кошерний. За умовами повинні бонуси були прийти до 14го травня. Але їх немає. Може шановна наша представниця банку роз'яснить ситуацію?
1finanсier
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Повідомлень: 268
З нами з: 02.09.19
Подякував: 88 раз.
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  #<1 ... 9485948694879488
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