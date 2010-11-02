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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 14:09
Amethyst написав: Кочевник написав:
В мене було відкрито обидва пакети
Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф
Тоді варто менеджера попередити, інакше - будуть варіанти.
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Кочевник
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Додано: Суб 15 тра, 2021 14:23
Кочевник написав: Amethyst написав: Кочевник написав:
В мене було відкрито обидва пакети
Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф
Тоді варто менеджера попередити, інакше - будуть варіанти.
У меня суперПерсМен, все на контроле
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Amethyst
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Додано: Суб 15 тра, 2021 15:06
Эко-зарплата приехала
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mustbe
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Додано: Суб 15 тра, 2021 15:29
Amethyst написав: Кочевник написав:
В мене було відкрито обидва пакети
Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф
в мене і старий пакет і новий
старий помре своєю смертю в дату експірації карток (то ще не скоро)
+ до старого пакет повязані депозити...
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greenozon
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Додано: Суб 15 тра, 2021 15:37
greenozon написав: Amethyst написав: Кочевник написав:
В мене було відкрито обидва пакети
Ну понятно...
Я надеюсь автоматом перейти на Вайт с сохранением СТАРЫХ счетофф
в мене і старий пакет і новий
старий помре своєю смертю в дату експірації карток (то ще не скоро)
+ до старого пакет повязані депозити...
Ну т.е. вы пытаетесь НЕ платить ДВЕ абонки
А я не плачу одну
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Amethyst
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Додано: Нед 16 тра, 2021 15:00
Представитель банка здесь отвечала что абонка по карте White выпущенной взамен карты погорельца снимается в минус 1 раз. Уточните пожалуйста: в марте сняли абонку 25гр в минус, в апреле не было движений - абонку не сняли, в мае были движения - снимут ли абонку если будет 0 на карте?
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tano
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Додано: Пон 17 тра, 2021 05:34
Приймав участь у акції по сплаті комуналки. ( Акція висвічувалася в мене у додатку) Заплатив 51 грн 21го квітня. МСС кошерний. За умовами повинні бонуси були прийти до 14го травня. Але їх немає. Може шановна наша представниця банку роз'яснить ситуацію?
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1finanсier
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Нед 16 тра, 2021 23:00
ol_zy
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