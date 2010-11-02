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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9486948794889489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:54

Alfa_Bank, ранунок без активної карти можна юзати в МАБі?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37394
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:01

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, ранунок без активної карти можна юзати в МАБі?

Доброго дня. Переглядати інформацію, проводити поповнення по реквізитам - можна, здійснювати вихідні платежі чи керувати послугами (лімітами, смс і т.п.) - лише з активним пластиком.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10313
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 960 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:20

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, ранунок без активної карти можна юзати в МАБі?

Доброго дня. Переглядати інформацію, проводити поповнення по реквізитам - можна, здійснювати вихідні платежі чи керувати послугами (лімітами, смс і т.п.) - лише з активним пластиком.

І Вам доброго здоровячка.
Дякую. Це з карткового без картки навіть на поточний грошенята не перекинути?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37394
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:23

  Квесторе_поверніться написав:І Вам доброго здоровячка.
Дякую. Це з карткового без картки навіть на поточний грошенята не перекинути?

З карткового не вийде.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10313
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Подякував: 114 раз.
Подякували: 960 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:44

В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум.
Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?
joik
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Повідомлень: 415
З нами з: 24.07.17
Подякував: 35 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:47

  joik написав:В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум.
Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?

Доброго дня. Це окрема картка з окремим рахунком і лімітом. Її оформлення на інші рахунки чи тарифи не впливає.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10313
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 960 раз.
 
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