|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 тра, 2021 08:54
Alfa_Bank, ранунок без активної карти можна юзати в МАБі?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37394
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1877 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:01
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, ранунок без активної карти можна юзати в МАБі?
Доброго дня. Переглядати інформацію, проводити поповнення по реквізитам - можна, здійснювати вихідні платежі чи керувати послугами (лімітами, смс і т.п.) - лише з активним пластиком.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10313
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 960 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:20
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, ранунок без активної карти можна юзати в МАБі?
Доброго дня. Переглядати інформацію, проводити поповнення по реквізитам - можна, здійснювати вихідні платежі чи керувати послугами (лімітами, смс і т.п.) - лише з активним пластиком.
І Вам доброго здоровячка.
Дякую. Це з карткового без картки навіть на поточний грошенята не перекинути?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37394
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1877 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:23
Квесторе_поверніться написав:
І Вам доброго здоровячка.
Дякую. Це з карткового без картки навіть на поточний грошенята не перекинути?
З карткового не вийде.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10313
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 960 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:44
В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум.
Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?
-
joik
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:47
joik написав:
В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум.
Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?
Доброго дня. Це окрема картка з окремим рахунком і лімітом. Її оформлення на інші рахунки чи тарифи не впливає.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10313
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 960 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7386
|1018347
|
|
|47871
|6078369
|
Пон 17 тра, 2021 08:14
lamal
|
|19031
|2777655
|
|