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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9487948894899490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:07

  joik написав:
  velvet написав:
  joik написав:В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум.
Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?

Не факт, что будет та сумма кредитного лимита, что отображается в рекламном предложении по этой карте. Как правило там пишут фразу предварительно одобрено, а по факту скорее всего будет меньше.


Так получается, что будет два кредитных лимита, только разница в отсутствии пластика по РЕД. По Максимуму меня лимит устраивает увеличивать не хочу, тогда цифровая кредитка Ред не имеет каких то преимуществ. В тарифах не увидел что то особенного.


имеет: удобно делить траты месяца пополам, т.е. по сути еще одну дату погашения получаете

а еще есть редкеш - 2% в месяц если успеть в теч 30 дней загаситься, если не успеть - тогда греют по полной, конечно :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:22

Покупаю мабилу в Алло/Цитрусе
Алка предлагает там Простую оплату частями, 10 частей.
Прикинул https://ibb.co/3S34SqX, выходит экономии от 150 до 350 грн(в расчете - 267)
Алка, эт не интерестно :!:
Хотя, по сравнению с товарным кредитом, де есть реальная переплата до 20..40% мож это и интетестно. Да и неспешность выплат може кого прельстит :idea:

У меня есть еще 500 бонусов от Фишки и КБ5% в Фарсе и Шапито, похоже вот к ним и пойду :wink:

ПС. Аллюсик, мож на маркетплейс сделаете КБ 5%, даж орехами с НДС ? 8)
Amethyst
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  #<1 ... 9487948894899490
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