joik написав:В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум. Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?
Не факт, что будет та сумма кредитного лимита, что отображается в рекламном предложении по этой карте. Как правило там пишут фразу предварительно одобрено, а по факту скорее всего будет меньше.
Так получается, что будет два кредитных лимита, только разница в отсутствии пластика по РЕД. По Максимуму меня лимит устраивает увеличивать не хочу, тогда цифровая кредитка Ред не имеет каких то преимуществ. В тарифах не увидел что то особенного.
имеет: удобно делить траты месяца пополам, т.е. по сути еще одну дату погашения получаете
а еще есть редкеш - 2% в месяц если успеть в теч 30 дней загаситься, если не успеть - тогда греют по полной, конечно
Покупаю мабилу в Алло/Цитрусе Алка предлагает там Простую оплату частями, 10 частей. Прикинул https://ibb.co/3S34SqX, выходит экономии от 150 до 350 грн(в расчете - 267) Алка, эт не интерестно Хотя, по сравнению с товарным кредитом, де есть реальная переплата до 20..40% мож это и интетестно. Да и неспешность выплат може кого прельстит
У меня есть еще 500 бонусов от Фишки и КБ5% в Фарсе и Шапито, похоже вот к ним и пойду
ПС. Аллюсик, мож на маркетплейс сделаете КБ 5%, даж орехами с НДС ?