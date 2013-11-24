joik написав:В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум. Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?
Не факт, что будет та сумма кредитного лимита, что отображается в рекламном предложении по этой карте. Как правило там пишут фразу предварительно одобрено, а по факту скорее всего будет меньше.
Так получается, что будет два кредитных лимита, только разница в отсутствии пластика по РЕД. По Максимуму меня лимит устраивает увеличивать не хочу, тогда цифровая кредитка Ред не имеет каких то преимуществ. В тарифах не увидел что то особенного.
имеет: удобно делить траты месяца пополам, т.е. по сути еще одну дату погашения получаете
а еще есть редкеш - 2% в месяц если успеть в теч 30 дней загаситься, если не успеть - тогда греют по полной, конечно
Покупаю мабилу в Алло/Цитрусе Алка предлагает там Простую оплату частями, 10 частей. Прикинул https://ibb.co/3S34SqX, выходит экономии от 150 до 350 грн(в расчете - 267) Алка, эт не интерестно Хотя, по сравнению с товарным кредитом, де есть реальная переплата до 20..40% мож это и интетестно. Да и неспешность выплат може кого прельстит
У меня есть еще 500 бонусов от Фишки и КБ5% в Фарсе и Шапито, похоже вот к ним и пойду
ПС. Аллюсик, мож на маркетплейс сделаете КБ 5%, даж орехами с НДС ?
В сенсе с некоторых пор активно пиарят "интеграцию" с Киевстаром. Оно там много раз предлагало, я всегда отказывался, но в определенный момент на таком запросе не осталось никаких вариантов кроме чего-то типа "зрозуміло". Пришлось, конечно, нажать. Действия это тогда не возымело, баланс не показывался. С тех пор эта штука периодически "прорывается" на работоспособность. То есть, начинает что-то показывать. Потом возвращалось как было. Сегодня "заработало" в очередной раз, и я обнаружил, что оно полностью функционально - всё отображает, и даже почти правильно.
Вопрос к банку: какого хрена вы собираете информацию, на обработку которой клиент не давал согласия? Почему вы считаете возможным навязывать клиенту решения? Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?
Добрый день, коллеги! Как-то выпал с продуктов альфы... Заканчивается ультра в этом месяце, если смысл брать black и можно ли грн MasterCard Black Edition, а 2-ю usd Visa Signature например либо наоборот. Или только одного типа.
GrafBV написав:Добрый день, коллеги! Как-то выпал с продуктов альфы... Заканчивается ультра в этом месяце, если смысл брать black и можно ли грн MasterCard Black Edition, а 2-ю usd Visa Signature например либо наоборот. Или только одного типа.
Доброго дня. Можна дві різні. Платіжну систему можете обрати при перевипуску.
M-Audio написав:В сенсе с некоторых пор активно пиарят "интеграцию" с Киевстаром. Оно там много раз предлагало, я всегда отказывался, но в определенный момент на таком запросе не осталось никаких вариантов кроме чего-то типа "зрозуміло". Пришлось, конечно, нажать. Действия это тогда не возымело, баланс не показывался. С тех пор эта штука периодически "прорывается" на работоспособность. То есть, начинает что-то показывать. Потом возвращалось как было. Сегодня "заработало" в очередной раз, и я обнаружил, что оно полностью функционально - всё отображает, и даже почти правильно.
Вопрос к банку: какого хрена вы собираете информацию, на обработку которой клиент не давал согласия? Почему вы считаете возможным навязывать клиенту решения? Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?
M-Audio написав:...Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?
Квесторе_поверніться написав:Це з карткового без картки навіть на поточний грошенята не перекинути?
Ну, а кто-то тут рассказывал, что в Альфе счетами без карт можно пользоваться, в т.ч. на выход? А что такое карточный счет? Сейчас же таких нет. Это раньше были карточные 2625, а сейчас только текущие 2620, к которым могут выпускаться (привязываться) карты, а могут и не выпускаться (не привязываться). Я ж грил, что Альфа бред творит.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 18 тра, 2021 11:17, всього редагувалось 3 разів.
Alfa_Bank написав:Альфа-Банк Україна і Київстар об'єднали доступ до рахунків в Sense. Ви можете відключити профіль Київстар від Сенс звернувшись на гарячу лінію чи в чат мобільного додатку та подати відповідну заяву.
Вот я тоже считаю, что это неправильно Я клиент КС, я юзаю их апликуху, и там подсоединена вся моя семья - 4 экка. Зачем мне шото в Альфе еще, зачем мне явно соотносить банковский экк и его финномер? Я финномер вааще заныкал и трубу не подымаю от неизвестных контактов, мне СМС-инфо он банков хватает. Хорошо, шо иконка КС куда-то пропала с десктопа И абсолютно нет никакой необходимости ежедневно думать, шо в том экке КС вкл/вкл, пернастроить... все эт от лукавого
M-Audio написав:Вопрос к банку: какого хрена вы собираете информацию, на обработку которой клиент не давал согласия? Почему вы считаете возможным навязывать клиенту решения? Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?
Та ладно, банки давно свои базы всем заинтересованным сливают и сами не гнушаются чужим (краденным или, как они говорят, купленным) пользоваться. При этом ложат как на НБУ с его банковской тайной, так и на государство с его неработающими законами о персональных данных. Причем так делают не только банки, а и многие другие, работающие с населением. Правда по вынесению этого наружу (другие хоть скрывают) Альфа опять впереди всех. Вон не стесняясь заявила, что обьединила свою базу с киевстаровской и вместе ее обрабатывают. Это получается, что и банковскую тайну тоже? Ну цирк. То ли еще будет.