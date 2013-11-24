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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9488948994909491>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 00:07

  joik написав:
  velvet написав:
  joik написав:В Сенсе появилась опция выбора цифровой отдельной кредитной карты Ред, з большим лимитом, нежели у меня в КК Максимум.
Вот вопрос к офпреду, если решусь брать цифровой Ред это будеть отдельный кредитный лимит? Или они обеденятся с Максимумом и перейдет в другой пакет типу ВАйт?

Не факт, что будет та сумма кредитного лимита, что отображается в рекламном предложении по этой карте. Как правило там пишут фразу предварительно одобрено, а по факту скорее всего будет меньше.


Так получается, что будет два кредитных лимита, только разница в отсутствии пластика по РЕД. По Максимуму меня лимит устраивает увеличивать не хочу, тогда цифровая кредитка Ред не имеет каких то преимуществ. В тарифах не увидел что то особенного.


имеет: удобно делить траты месяца пополам, т.е. по сути еще одну дату погашения получаете

а еще есть редкеш - 2% в месяц если успеть в теч 30 дней загаситься, если не успеть - тогда греют по полной, конечно :mrgreen:
cohan
 
Повідомлень: 1712
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:22

Покупаю мабилу в Алло/Цитрусе
Алка предлагает там Простую оплату частями, 10 частей.
Прикинул https://ibb.co/3S34SqX, выходит экономии от 150 до 350 грн(в расчете - 267)
Алка, эт не интерестно :!:
Хотя, по сравнению с товарным кредитом, де есть реальная переплата до 20..40% мож это и интетестно. Да и неспешность выплат може кого прельстит :idea:

У меня есть еще 500 бонусов от Фишки и КБ5% в Фарсе и Шапито, похоже вот к ним и пойду :wink:

ПС. Аллюсик, мож на маркетплейс сделаете КБ 5%, даж орехами с НДС ? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:09

В сенсе с некоторых пор активно пиарят "интеграцию" с Киевстаром. Оно там много раз предлагало, я всегда отказывался, но в определенный момент на таком запросе не осталось никаких вариантов кроме чего-то типа "зрозуміло". Пришлось, конечно, нажать. Действия это тогда не возымело, баланс не показывался. С тех пор эта штука периодически "прорывается" на работоспособность. То есть, начинает что-то показывать. Потом возвращалось как было.
Сегодня "заработало" в очередной раз, и я обнаружил, что оно полностью функционально - всё отображает, и даже почти правильно.

Вопрос к банку: какого хрена вы собираете информацию, на обработку которой клиент не давал согласия? Почему вы считаете возможным навязывать клиенту решения? Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?
M-Audio
 
Повідомлень: 2197
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:18

Re: Альфа-Банк

Добрый день, коллеги!
Как-то выпал с продуктов альфы...
Заканчивается ультра в этом месяце, если смысл брать black и можно ли
грн MasterCard Black Edition, а 2-ю usd Visa Signature например либо наоборот.
Или только одного типа.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:22

  GrafBV написав:Добрый день, коллеги!
Как-то выпал с продуктов альфы...
Заканчивается ультра в этом месяце, если смысл брать black и можно ли
грн MasterCard Black Edition, а 2-ю usd Visa Signature например либо наоборот.
Или только одного типа.

Доброго дня. Можна дві різні. Платіжну систему можете обрати при перевипуску.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:31

  M-Audio написав:В сенсе с некоторых пор активно пиарят "интеграцию" с Киевстаром. Оно там много раз предлагало, я всегда отказывался, но в определенный момент на таком запросе не осталось никаких вариантов кроме чего-то типа "зрозуміло". Пришлось, конечно, нажать. Действия это тогда не возымело, баланс не показывался. С тех пор эта штука периодически "прорывается" на работоспособность. То есть, начинает что-то показывать. Потом возвращалось как было.
Сегодня "заработало" в очередной раз, и я обнаружил, что оно полностью функционально - всё отображает, и даже почти правильно.

Вопрос к банку: какого хрена вы собираете информацию, на обработку которой клиент не давал согласия? Почему вы считаете возможным навязывать клиенту решения? Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?

Доброго дня. Київстар є нашим партнером. Альфа-Банк Україна і Київстар об'єднали доступ до рахунків в Sense. Ви можете відключити профіль Київстар від Сенс звернувшись на гарячу лінію чи в чат мобільного додатку та подати відповідну заяву. З приводу підключення, напишіть ваш ІПН та більше деталей, перевірю чому так сталося.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:43

  M-Audio написав:...Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?


Единые северные корни...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:43

  Квесторе_поверніться написав:Це з карткового без картки навіть на поточний грошенята не перекинути?

Ну, а кто-то тут рассказывал, что в Альфе счетами без карт можно пользоваться, в т.ч. на выход? А что такое карточный счет? Сейчас же таких нет. Это раньше были карточные 2625, а сейчас только текущие 2620, к которым могут выпускаться (привязываться) карты, а могут и не выпускаться (не привязываться). Я ж грил, что Альфа бред творит.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 18 тра, 2021 11:17, всього редагувалось 3 разів.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:44

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Альфа-Банк Україна і Київстар об'єднали доступ до рахунків в Sense. Ви можете відключити профіль Київстар від Сенс звернувшись на гарячу лінію чи в чат мобільного додатку та подати відповідну заяву.

Вот я тоже считаю, что это неправильно
Я клиент КС, я юзаю их апликуху, и там подсоединена вся моя семья - 4 экка.
Зачем мне шото в Альфе еще, зачем мне явно соотносить банковский экк и его финномер?
Я финномер вааще заныкал и трубу не подымаю от неизвестных контактов, мне СМС-инфо он банков хватает.
Хорошо, шо иконка КС куда-то пропала с десктопа :P
И абсолютно нет никакой необходимости ежедневно думать, шо в том экке КС вкл/вкл, пернастроить... все эт от лукавого :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:57

  M-Audio написав:Вопрос к банку: какого хрена вы собираете информацию, на обработку которой клиент не давал согласия? Почему вы считаете возможным навязывать клиенту решения? Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?

Та ладно, банки давно свои базы всем заинтересованным сливают и сами не гнушаются чужим (краденным или, как они говорят, купленным) пользоваться. При этом ложат как на НБУ с его банковской тайной, так и на государство с его неработающими законами о персональных данных. Причем так делают не только банки, а и многие другие, работающие с населением. Правда по вынесению этого наружу (другие хоть скрывают) Альфа опять впереди всех. Вон не стесняясь заявила, что обьединила свою базу с киевстаровской и вместе ее обрабатывают. Это получается, что и банковскую тайну тоже? Ну цирк. То ли еще будет.
newbie
 
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