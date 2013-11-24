Додано: Вів 18 тра, 2021 09:09

В сенсе с некоторых пор активно пиарят "интеграцию" с Киевстаром. Оно там много раз предлагало, я всегда отказывался, но в определенный момент на таком запросе не осталось никаких вариантов кроме чего-то типа "зрозуміло". Пришлось, конечно, нажать. Действия это тогда не возымело, баланс не показывался. С тех пор эта штука периодически "прорывается" на работоспособность. То есть, начинает что-то показывать. Потом возвращалось как было.

Сегодня "заработало" в очередной раз, и я обнаружил, что оно полностью функционально - всё отображает, и даже почти правильно.



Вопрос к банку: какого хрена вы собираете информацию, на обработку которой клиент не давал согласия? Почему вы считаете возможным навязывать клиенту решения? Какие у вас коррупционные связи с Киевстаром, позволяющие вам получать у них конфиденциальную информацию без согласия пользователя (согласия, данного не вам, а Киевстару)? Где у вас ещё имеются подобные связи, и какую информацию, не находящуюся в открытом доступе, вы ещё незаконно собираете о клиентах?