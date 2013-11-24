Amethyst написав:Вот я тоже считаю, что это неправильно
Кого это волнует? При таком НБУ и государстве, как у нас, если торговля банковской тайной и персональными данными будут приносить прибыль, банки будут ими торговать. И не только они. В самом государстве похожие или еще худшие вещи творятся. Гляньте, например, на минцифру, в которой малограмотные цифровые трансформаторы пытаются засовывать в частично спионеренные полурабочие аппликухи, не работающие на половине устройств, сервисы государства. Надысь пристально глядел на Вдома, а также как с ней мается и позорится пограничная служба. Стыдоба, особенно когда приезжаешь из других стран, где все хорошо. Впечатление только одно, за державу обидно. А Вы тут не согласны с чем то.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 18 тра, 2021 11:33, всього редагувалось 4 разів.
Это типа за всем этим бардаком ФСБ стоит? Как-то не рассматривал такую версию, надо будет подумать. Интересно, у них с этими делами такой же бордельеро, как у нас, или там гайки все же потуже закручивают? Понятно, что там режим другой, но деньги, как грится, не пахнут. Особенно большие.