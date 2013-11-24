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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9488948994909491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:15

  Amethyst написав:Вот я тоже считаю, что это неправильно

Кого это волнует? При таком НБУ и государстве, как у нас, если торговля банковской тайной и персональными данными будут приносить прибыль, банки будут ими торговать. И не только они. В самом государстве похожие или еще худшие вещи творятся. Гляньте, например, на минцифру, в которой малограмотные цифровые трансформаторы пытаются засовывать в частично спионеренные полурабочие аппликухи, не работающие на половине устройств, сервисы государства. Надысь пристально глядел на Вдома, а также как с ней мается и позорится пограничная служба. Стыдоба, особенно когда приезжаешь из других стран, где все хорошо. Впечатление только одно, за державу обидно.
А Вы тут не согласны с чем то.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 18 тра, 2021 11:33, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:28

  Миша-клиент написав:Единые северные корни...

Это типа за всем этим бардаком ФСБ стоит? Как-то не рассматривал такую версию, надо будет подумать. Интересно, у них с этими делами такой же бордельеро, как у нас, или там гайки все же потуже закручивают? Понятно, что там режим другой, но деньги, как грится, не пахнут. Особенно большие.
newbie
 
Повідомлень: 6388
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9488948994909491
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