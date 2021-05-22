Додано: П'ят 21 тра, 2021 23:12

kluychkooleg написав: Логично, я так и думал.

Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое. Логично, я так и думал.Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.

Вот если честно странно читать от человека который дает советы не тратить время на ерунду типа рефок а просто больше зарабатывать, о том что он в то же самое время готов тратить время на то чтобы обращать внимание на то новые банкноты долларов или не новые... Ну вот правда странно. Ведь и то и то доллары. И сотку 90х годов прошлого века и синюю примут и в банках и в обменниках как в Украине так и за рубежом как за 100 баксов и не более. Ну посмотреть чтобы не было рваных там или с пятнами я еще понимаю, но чтоб обязательно новые. Ну попадались мне банкноты от которых потом сами кассиры потом носы воротят. Была даже одна сотка с надписью спец чернилами "ВЗЯТКА" и ниче забрали у меня ее в обменнике Манилы и даже глазом не повели. Ибо 100 долларов это таки сто долларов. И только в бестолковых (и заяастую очень бедных) странах "новые" банкноты возводят в ранг фетиша. Не понимаю я этого:(